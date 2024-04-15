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На фронте произошло 54 боевых столкновения - Генштаб
За прошедшие сутки произошло 54 боевых столкновения. В общем, враг нанес 8 ракетных и 85 авиационных ударов, совершил 98 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
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По данным медиков, примерно 5-10% людей в мире с сахарным диабетом имеют именно І тип. Обычно он развивается у детей и подростков. Считается, что этот тип диабета является результатом аутоиммунной реакции организма.
Морской дрон СБУ может доставить почти тонну взрывчатки на более 1000 км
Модернизированный морской беспилотник Sea Baby Службы безопасности Украины может доставить почти тонну взрывчатки на расстояние более 1000 километров, что позволяет ему поражать цели в любой точке Черного моря.
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Пять человек арестовали после аварии на фуникулере в Анталии
Пять человек арестованы после того, как один человек погиб и 17 получили ранения в результате аварии на фуникулере в Анталии, Турция.
ISW: Иран комбинированным ударом искал слабые звенья ПВО Израиля
Иран нанес комбинированный ракетно-беспилотный удар по Израилю, по образцу российской тактики в Украине, чтобы испытать израильскую ПВО, но большинство из 120 баллистических ракет были перехвачены.
15 апреля: Всемирный день искусства, День McDonald's
Сегодня, 15 апреля, поклонники различных видов творчества по всему миру могут присоединиться к мероприятиям по случаю Всемирного дня искусства. Событие было основано Организацией Объединенных Наций в 2012 году в честь дня рождения известного итальянского художника Леонардо да Винчи, который появился на свет 15 апреля 1452 года.
В Китае во время экскурсии погибли 12 человек
12 человек погибли, когда самодельная экскурсионная лодка перевернулась во время экскурсии в Циньхуандао, Китай.
Литва выделит 400 000 евро на металлодетекторы в украинских школах
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