На фронте произошло 158 боестолкновений, более половины из них на Кураховском и Покровском направлениях - Генштаб
Киев • УНН
За сутки произошло 158 боевых столкновений, больше всего на Кураховском и Покровском направлениях. Противник нанес 78 авиаударов и совершил более 5000 обстрелов, использовав 1600 дронов-камикадзе.
За прошедшие сутки состоялось 158 боевых столкновений. Украинские защитники продолжают отражать российские атаки на 12 направлениях. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 08.00 10.11.2024, передает УНН.
Детали
По уточненной информации, противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара, применив две ракеты, а также нанес 78 авиационных ударов, в частности сбросил 134 управляемые авиабомбы. Кроме этого, совершил более пяти тысяч обстрелов, из них 112 из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражений около 1600 дронов-камикадзе.
Противник наносил авиационные удары, в частности в районах населенных пунктов Харьков, Одноробовка, Ветеренарное, Казачья Лопань, Бочковое, Охримовка, Купянск, Новоплатоновка и Загрызово Харьковской области; Твердохлебово Луганской области; Терны, Ямполовка, Северск, Дружба, Константиновка, Покровск, Мирноград, Петровка, Григорьевка, Дальнее, Раздольное, Зеленое Поле и Великая Новоселка Донецкой области; Темировка, Таврическое и Малая Токмачка Запорожской области,
Пять ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника нанесли за минувшие сутки авиация и ракетные войска Сил обороны, к тому же поражена станция РЭБ и один другой важный объект оккупантов.
На Харьковском направлении враг дважды проводил наступательные действия в районе Волчанска.
Количество боевых столкновений за сутки на Купянском направлении достигло девяти. Силы обороны отбивали атаки оккупантов в районах Кучеровки, Кругляковки и Лозового.
На Лиманском направлении наши войска остановили 15 атак противника. Основные усилия захватчики концентрировали в районах Грековки, Невского, Торского и Белогоровки.
Наши подразделения отбили атаку вблизи Верхнекаменского на Северском направлении.
Две попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Белой Горы и Ступочек украинские воины остановили на Краматорском направлении.
При поддержке бомбардировочной авиации враг девять раз пытался продвинуться вперед в районах Торецка, Дилиевки, Щербиновки и Нелиповки на Торецком направлении.
Тридцать девять атак за минувшие сутки отбили наши защитники на Покровском направлении. Наибольшую активность вражеские войска проявляют неподалеку от Луча, Лисовки и Григорьевки.
Силы обороны продолжают сдерживать врага на Кураховском направлении. В районах Ильинки, Новоселидовки, Новодмитровки, Максимильяновки, Дальнего, Катериновки и Антоновки оккупанты 40 раз пытались прорвать украинские оборонительные рубежи.
Пять атак противника остановили наши защитники в районах Богоявленки, Трудового и Максимовки Времовского направления.
На Ореховском направлении оккупационные войска один раз штурмовали позиции Сил обороны в направлении Новоандреевки.
Три тщетных попытки захватить позиции наших защитников за минувшие сутки совершил противник на Приднепровском направлении.
Оперативная обстановка на Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
На границе с Черниговской областью противник сохраняет военное присутствие, проводит разведывательную деятельность и артиллерийские обстрелы.
Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курщине, где противник за минувшие сутки провел 23 штурма позиций украинских подразделений,
Еще плюс 1350 оккупантов и 11 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага10 ноября 2024, 05:57 • 9201 просмотр