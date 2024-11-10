На фронте произошло 158 боестолкновений, более половины из них на Кураховском и Покровском направлениях - Генштаб

За прошедшие сутки состоялось 158 боевых столкновений. Украинские защитники продолжают отражать российские атаки на 12 направлениях. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 08.00 10.11.2024, передает УНН.

Детали

По уточненной информации, противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара, применив две ракеты, а также нанес 78 авиационных ударов, в частности сбросил 134 управляемые авиабомбы. Кроме этого, совершил более пяти тысяч обстрелов, из них 112 из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражений около 1600 дронов-камикадзе.

Противник наносил авиационные удары, в частности в районах населенных пунктов Харьков, Одноробовка, Ветеренарное, Казачья Лопань, Бочковое, Охримовка, Купянск, Новоплатоновка и Загрызово Харьковской области; Твердохлебово Луганской области; Терны, Ямполовка, Северск, Дружба, Константиновка, Покровск, Мирноград, Петровка, Григорьевка, Дальнее, Раздольное, Зеленое Поле и Великая Новоселка Донецкой области; Темировка, Таврическое и Малая Токмачка Запорожской области, - говорится в сообщении.

Пять ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника нанесли за минувшие сутки авиация и ракетные войска Сил обороны, к тому же поражена станция РЭБ и один другой важный объект оккупантов.

На Харьковском направлении враг дважды проводил наступательные действия в районе Волчанска.

Количество боевых столкновений за сутки на Купянском направлении достигло девяти. Силы обороны отбивали атаки оккупантов в районах Кучеровки, Кругляковки и Лозового.

На Лиманском направлении наши войска остановили 15 атак противника. Основные усилия захватчики концентрировали в районах Грековки, Невского, Торского и Белогоровки.

Наши подразделения отбили атаку вблизи Верхнекаменского на Северском направлении.

Две попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Белой Горы и Ступочек украинские воины остановили на Краматорском направлении.

При поддержке бомбардировочной авиации враг девять раз пытался продвинуться вперед в районах Торецка, Дилиевки, Щербиновки и Нелиповки на Торецком направлении.

Тридцать девять атак за минувшие сутки отбили наши защитники на Покровском направлении. Наибольшую активность вражеские войска проявляют неподалеку от Луча, Лисовки и Григорьевки.

Силы обороны продолжают сдерживать врага на Кураховском направлении. В районах Ильинки, Новоселидовки, Новодмитровки, Максимильяновки, Дальнего, Катериновки и Антоновки оккупанты 40 раз пытались прорвать украинские оборонительные рубежи.

Пять атак противника остановили наши защитники в районах Богоявленки, Трудового и Максимовки Времовского направления.

На Ореховском направлении оккупационные войска один раз штурмовали позиции Сил обороны в направлении Новоандреевки.

Три тщетных попытки захватить позиции наших защитников за минувшие сутки совершил противник на Приднепровском направлении.

Оперативная обстановка на Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской областью противник сохраняет военное присутствие, проводит разведывательную деятельность и артиллерийские обстрелы.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курщине, где противник за минувшие сутки провел 23 штурма позиций украинских подразделений, - добавили в Генштабе.



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