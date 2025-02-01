На фронте произошло 104 боестолкновения, 39 из них на Покровском направлении - Генштаб

ukenru
Зеленский заявил, что Украина работает над усилением воздушного щита
18:56 • 28566 просмотра

Зеленский заявил, что Украина работает над усилением воздушного щита

5 важных изменений в Украине с 1 февраля: банковские лимиты и тарифы
1 февраля, 06:30 • 119413 просмотра

5 важных изменений в Украине с 1 февраля: банковские лимиты и тарифы

Пять непревзойденных премьер февраля: что посмотреть
31 января, 18:24 • 158755 просмотра

Пять непревзойденных премьер февраля: что посмотреть

Украина ожидает передачу очередной партии F-16 от Нидерландов
31 января, 15:47 • 144979 просмотра

Украина ожидает передачу очередной партии F-16 от Нидерландов

СБУ открыла дело из-за утечки информации с закрытой встречи Буданова с депутатами
31 января, 15:08 • 140286 просмотра

СБУ открыла дело из-за утечки информации с закрытой встречи Буданова с депутатами

Эксклюзив
Минэнерго о ситуации в энергосистеме: прорабатываются все возможные сценарии
31 января, 12:45 • 129732 просмотра

Минэнерго о ситуации в энергосистеме: прорабатываются все возможные сценарии

Новая функция "Резерв+": как получить направление на ВВК без посещения ТЦК
31 января, 10:37 • 119539 просмотра

Новая функция "Резерв+": как получить направление на ВВК без посещения ТЦК

Украину в этом году покинут еще около 200 тыс. человек, а желающих возвращаться стало меньше - НБУ
31 января, 09:18 • 113721 просмотра

Украину в этом году покинут еще около 200 тыс. человек, а желающих возвращаться стало меньше - НБУ

В Словакии задержали украинца якобы из-за угрозы государственного переворота. В МИД отреагировали
30 января, 18:52 • 123693 просмотра

В Словакии задержали украинца якобы из-за угрозы государственного переворота. В МИД отреагировали

Эксклюзив
В YASNO назвали факторы, которые могут повлиять на возвращение к графикам отключений
30 января, 15:12 • 133688 просмотра

В YASNO назвали факторы, которые могут повлиять на возвращение к графикам отключений

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Пытались создать "повстанческое движение" для дестабилизации ситуации в Украине: СБУ задержала 5 приспешников рф

Пытались создать "повстанческое движение" для дестабилизации ситуации в Украине: СБУ задержала 5 приспешников рф

1 февраля, 11:57 • 46725 просмотра
После Маска: материнская компания Facebook ведет переговоры о перерегистрации за пределами Делавэра - FT

После Маска: материнская компания Facebook ведет переговоры о перерегистрации за пределами Делавэра - FT

1 февраля, 12:10 • 28580 просмотра
Звезда "Эмили в Париже" стала матерью через суррогатное материнство: актриса показала фото

Звезда "Эмили в Париже" стала матерью через суррогатное материнство: актриса показала фото

1 февраля, 12:50 • 102013 просмотра
В Полтавской области объявили трехдневный траур из-за смертоносной атаки рф

В Полтавской области объявили трехдневный траур из-за смертоносной атаки рф

1 февраля, 13:49 • 49627 просмотра
Взрыв на территории ТЦК в Ровно: вероятно, есть пострадавшие

Взрыв на территории ТЦК в Ровно: вероятно, есть пострадавшие

1 февраля, 15:07 • 42268 просмотра
публикации
Аудит в АРМА: эксперты требуют ответственности Думы и изменений в работе агентства

Аудит в АРМА: эксперты требуют ответственности Думы и изменений в работе агентства

31 января, 17:08 • 136612 просмотра
Вернется ли Владимир Кличко на ринг и с кем может сразиться

Вернется ли Владимир Кличко на ринг и с кем может сразиться

31 января, 15:00 • 142989 просмотра
15 сезонов, 439 матчей, 25 трофеев: капитан донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко покидает клуб

15 сезонов, 439 матчей, 25 трофеев: капитан донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко покидает клуб

30 января, 18:35 • 165855 просмотра
Глава АРМА Дума угрожает участникам конкурсов: обжалование в АМКУ может обернуться уголовным делом

Глава АРМА Дума угрожает участникам конкурсов: обжалование в АМКУ может обернуться уголовным делом

30 января, 15:24 • 181810 просмотра
"Часы Судного дня" снова перевели: сколько осталось до апокалипсиса

"Часы Судного дня" снова перевели: сколько осталось до апокалипсиса

28 января, 17:46 • 287703 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Звезда "Эмили в Париже" стала матерью через суррогатное материнство: актриса показала фото

Звезда "Эмили в Париже" стала матерью через суррогатное материнство: актриса показала фото

1 февраля, 12:50 • 102013 просмотра
Пять непревзойденных премьер февраля: что посмотреть

Пять непревзойденных премьер февраля: что посмотреть

31 января, 18:24 • 158753 просмотра
Участники Nirvana неожиданно воссоединились на концерте FireAid

Участники Nirvana неожиданно воссоединились на концерте FireAid

31 января, 14:22 • 119297 просмотра
Создатели «Венздей» подогрели интерес фанов ко второму сезону новым тизером

Создатели «Венздей» подогрели интерес фанов ко второму сезону новым тизером

31 января, 10:20 • 132409 просмотра
Селена Гомес высмеяла республиканца, который призвал «депортировать»

Селена Гомес высмеяла республиканца, который призвал «депортировать»

30 января, 15:57 • 135031 просмотра
Актуальное
На фронте произошло 104 боестолкновения, 39 из них на Покровском направлении - Генштаб

На фронте произошло 104 боестолкновения, 39 из них на Покровском направлении - Генштаб

Киев  •  УНН

 • 5195 просмотра

Read in English

За минувшие сутки на фронте произошло 104 боевых столкновения, из них 39 на Покровском направлении. Враг нанес 34 авиаударов и совершил 739 атак дронами-камикадзе.

На фронте с начала суток произошло 104 боевых столкновения. На Покровском направлении в течение дня враг совершил 39 штурмовых и наступательных действий, но понес значительные потери. Об этом говорится в сводке Генерального штаба о ситуации на фронте по состоянию на 22.00 01.02.2025, пишет УНН.

С начала суток произошло 104 боевых столкновения, противник нанес два ракетных и 34 авиационных ударов, использовав 40 ракет и 39 управляемых бомб, 739 ударов дронами-камикадзе, совершил почти 4500 обстрелов позиций наших войск,

- говорится в сообщении.

Враг 17 раз атаковал наши укрепления на Купянском направлении в районах в районах населенных пунктов Тополя, Двуречная, Петропавловка, Степная Новоселка, Глушковка, Загрызово и Лозовая.

На Лиманском направлении за день российские войска 15 раз штурмовали позиции украинских защитников вблизи Новоегоровки, Тернов, Ямполовки, Колодязов, Торского и в направлении Новомихайловки.

На Северском направлении подразделения Сил обороны отбили четыре атаки вражеских войск неподалеку Верхнекаменского и Белогоровки.

На Краматорском направлении наши войска отбили семь атак противника в районах населенных пунктов Часов Яр, Ступочки и Белая Гора.

На Торецком направлении оккупанты за сегодня семь раз штурмовали позиции наших защитников в районах Торецка и Крымского.

На Покровском направлении в течение дня враг совершил 39 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов - в районах Зеленого Поля, Елизаветовки, Луча, Звёздного, Удачного, Успеновки, Новоалександровки, Серебряного и Дачного.

По предварительным подсчетам, сегодня наши воины ликвидировали 151 и ранили 126 оккупантов на данном направлении; уничтожили гаубицу «Мста-Б», РСЗО БМ-21 «Град», миномет, три автомобиля, три мотоцикла и два БпЛА оперативно-тактического уровня, также нанесли повреждения двум единицам автомобильной техники, двум самоходным гаубицам 2С19 «Мста-С» и вражескому танку,

- добавили в Генштабе.

На Новопавловском направлении захватчики совершили две атаки позиций украинских войск, противник пытался продвинуться в направлении Константинополя и Разлива. Штурмовая авиация противника наносила удары в районе Временки.

На Гуляйпольском направлении агрессор совершил две попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районе Новоселки. От вражеских авиаударов пострадал Новополь.

На Ореховском направлении состоялось два боестолкновения в районе Щербаков и Нестерянки.

На Приднепровском направлении российские захватчики один раз пытались вытеснить с занимаемых позиций наши подразделения, успеха не имели, понесли потери.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении. Сегодня украинские воины отбили шесть атак захватнической армии на этом направлении, в настоящее время одно боестолкновение еще продолжается, кроме того, авиация врага нанесла по собственной территории 18 авиаударов, сбросив при этом 23 КАБ, также враг совершил 230 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

На Харьковском направлении с начала суток противник штурмовых действий не проводил.

Военные рф нанесли авиаудар по школе-интернату в Судже: под завалами до сотни человек01.02.25, 20:09 • 17877 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
2s19-msta-s2S19 Msta-S
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы