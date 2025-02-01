На фронте произошло 104 боестолкновения, 39 из них на Покровском направлении - Генштаб

На фронте с начала суток произошло 104 боевых столкновения. На Покровском направлении в течение дня враг совершил 39 штурмовых и наступательных действий, но понес значительные потери. Об этом говорится в сводке Генерального штаба о ситуации на фронте по состоянию на 22.00 01.02.2025, пишет УНН.

С начала суток произошло 104 боевых столкновения, противник нанес два ракетных и 34 авиационных ударов, использовав 40 ракет и 39 управляемых бомб, 739 ударов дронами-камикадзе, совершил почти 4500 обстрелов позиций наших войск, - говорится в сообщении.



Враг 17 раз атаковал наши укрепления на Купянском направлении в районах в районах населенных пунктов Тополя, Двуречная, Петропавловка, Степная Новоселка, Глушковка, Загрызово и Лозовая.

На Лиманском направлении за день российские войска 15 раз штурмовали позиции украинских защитников вблизи Новоегоровки, Тернов, Ямполовки, Колодязов, Торского и в направлении Новомихайловки.

На Северском направлении подразделения Сил обороны отбили четыре атаки вражеских войск неподалеку Верхнекаменского и Белогоровки.

На Краматорском направлении наши войска отбили семь атак противника в районах населенных пунктов Часов Яр, Ступочки и Белая Гора.

На Торецком направлении оккупанты за сегодня семь раз штурмовали позиции наших защитников в районах Торецка и Крымского.

На Покровском направлении в течение дня враг совершил 39 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов - в районах Зеленого Поля, Елизаветовки, Луча, Звёздного, Удачного, Успеновки, Новоалександровки, Серебряного и Дачного.

По предварительным подсчетам, сегодня наши воины ликвидировали 151 и ранили 126 оккупантов на данном направлении; уничтожили гаубицу «Мста-Б», РСЗО БМ-21 «Град», миномет, три автомобиля, три мотоцикла и два БпЛА оперативно-тактического уровня, также нанесли повреждения двум единицам автомобильной техники, двум самоходным гаубицам 2С19 «Мста-С» и вражескому танку, - добавили в Генштабе.



На Новопавловском направлении захватчики совершили две атаки позиций украинских войск, противник пытался продвинуться в направлении Константинополя и Разлива. Штурмовая авиация противника наносила удары в районе Временки.

На Гуляйпольском направлении агрессор совершил две попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районе Новоселки. От вражеских авиаударов пострадал Новополь.

На Ореховском направлении состоялось два боестолкновения в районе Щербаков и Нестерянки.

На Приднепровском направлении российские захватчики один раз пытались вытеснить с занимаемых позиций наши подразделения, успеха не имели, понесли потери.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении. Сегодня украинские воины отбили шесть атак захватнической армии на этом направлении, в настоящее время одно боестолкновение еще продолжается, кроме того, авиация врага нанесла по собственной территории 18 авиаударов, сбросив при этом 23 КАБ, также враг совершил 230 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

На Харьковском направлении с начала суток противник штурмовых действий не проводил.

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