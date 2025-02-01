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На фронті відбулося 104 боєзіткнення, 39 із них на Покровському напрямку - Генштаб

На фронті відбулося 104 боєзіткнення, 39 із них на Покровському напрямку - Генштаб

Київ • УНН

 • 46705 перегляди

За минулу добу на фронті відбулося 104 бойових зіткнення, з них 39 на Покровському напрямку. Ворог завдав 34 авіаударів та здійснив 739 атак дронами-камікадзе.

На фронті від початку доби відбулося 104 бойові зіткнення. На Покровському напрямку впродовж дня ворог здійснив 39 штурмових і наступальних дій, але зазнав значних втрат. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу щодо ситуації на фронті станом на 22.00 01.02.2025, пише УНН.

З початку доби відбулося 104 бойових зіткнення, противник завдав двох ракетних та 34 авіаційних ударів, використавши 40 ракет та 39 керованих бомб, 739 ударів дронами-камікадзе, здійснив майже 4500 обстрілів позицій наших військ,

- йдеться у повідомленні.

Ворог 17 разів атакував наші укріплення на Куп’янському напрямку в районах в районах населених пунктів Тополі, Дворічна, Петропавлівка, Степова Новосілка, Глушківка, Загризове та Лозова.

На Лиманському напрямку за день російські війська 15 разів штурмували позиції українських захисників поблизу Новоєгорівки, Тернів, Ямполівки, Колодязів, Торського та в напрямку Новомихайлівки.

На Сіверському напрямку підрозділи Сил оборони відбили чотири атаки ворожих військ неподалік Верхньокам’янського та Білогорівки.

На Краматорському напрямку наші війська відбили сім атак противника в районах населених пунктів Часів Яр, Ступочки та Біла Гора.

На Торецькому напрямку окупанти за сьогодні сім разів штурмували позиції наших оборонців в районах Торецька та Кримського.

На Покровському напрямку впродовж дня ворог здійснив 39 штурмових і наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів - в районах Зеленого Поля, Єлизаветівки, Променя, Звірового, Удачного, Успенівки, Новоолександрівки, Срібного та Дачного.

За попередніми підрахунками, сьогодні наші воїни ліквідували 151 та поранили 126 окупантів на даному напрямку; знищили гаубицю "Мста-Б", РСЗВ БМ-21 "Град", міномет, три автомобілі, три мотоцикли та два БпЛА оперативно-тактичного рівня, також завдали пошкоджень двом одиницям автомобільної техніки, двом самохідним гаубицям 2С19 "Мста-С" та ворожому танку,

- додали у Генштабі.

На Новопавлівському напрямку загарбники здійснили дві атаки позицій українських військ, противник намагався просунутись в напрямку Костянтинополя та Розливу. Штурмова авіація противника завдавала ударів в районі Времівки.

На Гуляйпільському напрямку агресор здійснив дві спроби потіснити наших захисників із займаних позицій в районі Новосілки. Від ворожих авіаударів постраждав Новопіль.

На Оріхівському напрямку відбулось два боєзіткнення в районі Щербаків та Нестерянки.

На Придніпровському напрямку російські загарбники один раз намагалися витіснити з займаних позицій наші підрозділи, успіху не мали, зазнали втрат.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку. Сьогодні українські воїни відбили шість атак загарбницької армії на цьому напрямку, на даний час одне боєзіткнення ще триває, крім того, авіація ворога завдала по власній території 18 авіаударів, скинувши при цьому 23 КАБ, також ворог здійснив 230 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

На Харківському напрямку з початку доби противник штурмових дій не проводив.

Військові рф завдали авіаудар по школі-інтернату в Суджі: під завалами до сотні людей01.02.25, 20:09 • 37573 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Війна
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