Эксклюзив
13:06 • 2650 просмотра
В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобиль
11:04 • 20203 просмотра
Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея Парубия
Эксклюзив
10:36 • 40364 просмотра
Убийство Парубия во Львове: стрелок был замаскирован под курьера, на месте нашли 7 гильз
Эксклюзив
09:58 • 139357 просмотра
Убийство Андрея Парубия во Львове: стали известны детали
09:24 • 72325 просмотра
Стрельба в Парубия во Львове: политического деятеля застрелили, нападавшего ищут - полиция
Эксклюзив
09:15 • 62977 просмотра
Во Львове стреляли в Андрея Парубия - источник
Эксклюзив
29 августа, 14:32 • 84946 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28 • 247780 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьников
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 204711 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 08:48 • 97343 просмотра
РОЗОВЫЕ ОЧКИ ДЕМОКРАТИИ
На фронте произошло 104 боестолкновения, 38 из них на Покровском направлении - Генштаб

Киев • УНН

 • 10 просмотра

С начала суток на фронте произошло 104 боевых столкновения, 38 из них на Покровском направлении. Захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников.

На фронте произошло 104 боестолкновения, 38 из них на Покровском направлении - Генштаб

Захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Всего с начала суток на фронте произошло 104 боевых столкновения. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16:00 30.08.2025, пишет УНН.

От обстрелов с территории российской федерации пострадали приграничные населенные пункты, в частности Малушино, Великая Березка, Нововасильевка, Сытное, Прогресс, Толстодубово Сумской области; Лесковщина, Гремяч, Леоновка, Архиповка, Хреновка Черниговской области

- говорится в сообщении.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили пять атак россиян, еще четыре боестолкновения продолжаются до сих пор. Противник с начала суток нанес три авиационных удара, в общей сложности сбросил 10 управляемых авиационных бомб и совершил 94 артиллерийских обстрела, в том числе один – из реактивных систем залпового огня.

Наши воины сегодня остановили четыре атаки и еще одна атака врага продолжается в районе населенных пунктов Волчанск и Каменка на Юго-Слобожанском направлении.

На Купянском направлении агрессор шесть раз совершал штурмовые действия в районах населенных пунктов Петропавловка и Купянск. До сих пор продолжается три боестолкновения.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 15 раз вблизи населенных пунктов Новый Мир, Колодязи, Диброва, в сторону населенных пунктов Шандриголово, Дроновка. В настоящее время продолжаются пять боестолкновений.

На Северском направлении Силы обороны отбили одну атаку. Захватнические подразделения пытались продвинуться вблизи Серебрянки.

На Краматорском направлении сегодня оккупанты не проводили наступательных действий.

На Торецком направлении в районах населенных пунктов Плещеевка, Русин Яр и Полтавка наши воины остановили пять наступательных действий врага.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 38 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Шахово, Сухецкое, Никаноровка, Владимировка, Новоекономическое, Миролюбовка, Красный Лиман, Проминь, Лысовка, Зверово, Котлино, Удачное, Новоукраинка, в направлении населенных пунктов Покровск и Золотой Колодец. Силы обороны сдерживают натиск противника и остановили уже 33 атаки.

Сегодня на Новопавловском направлении враг 11 раз атаковал в районах населенных пунктов Александроград, Малеевка, Шевченко, Зеленое Поле, в направлении населенных пунктов Новоселовка, Камышеваха. Четыре боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях противник наступательных действий не проводил, однако враг нанес авиационный удар по населенному пункту Белогорье.

Трижды атаковал агрессор на Ореховском направлении – оккупанты пытались продвинуться в районе населенного пункта Каменское. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела.

ГУР уничтожило склад взрывчатых веществ в тульской области рф - источники30.08.25, 15:06 • 1626 просмотров

Ольга Розгон

Война в Украине
Государственная граница Украины
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Черниговская область
Украина