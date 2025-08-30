$41.260.00
Ексклюзив
13:06 • 2744 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
11:04 • 20307 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
Ексклюзив
10:36 • 40438 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
09:58 • 139662 перегляди
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
09:24 • 72535 перегляди
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Ексклюзив
09:15 • 63161 перегляди
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 85118 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 248104 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 204958 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 08:48 • 97382 перегляди
РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ ДЕМОКРАТІЇ
На фронті відбулося 104 боєзіткнення, 38 із них на Покровському напрямку - Генштаб

Київ • УНН

 • 58 перегляди

Від початку доби на фронті відбулося 104 бойові зіткнення, 38 з них на Покровському напрямку. Загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників.

На фронті відбулося 104 боєзіткнення, 38 із них на Покровському напрямку - Генштаб

Загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Загалом від початку доби на фронті відбулося 104 бойові зіткнення. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 16:00 30.08.2025, пише УНН.

Від обстрілів з території російської федерації потерпіли прикордонні населені пункти, зокрема Малушине, Велика Берізка, Нововасилівка, Ситне, Прогрес, Товстодубове Сумської області; Лісківщина, Грем’яч, Леонівка, Архипівка, Хрінівка Чернігівської області

- йдеться у повідомленні.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили п’ять атак росіян, ще чотири боєзіткнення тривають до цього часу. Противник від початку доби завдав трьох авіаційних ударів, загалом скинув 10 керованих авіаційних бомб та здійснив 94 артилерійські обстріли, зокрема один – із реактивних систем залпового вогню.

Наші воїни сьогодні зупинили чотири атаки та ще одна атака ворога триває в районі населених пунктів Вовчанськ та Кам’янка на Південно–Слобожанському напрямку.

На Куп’янському напрямку агресор шість разів здійснював штурмові дії в районах населених пунктів Петропавлівка та Куп’янськ. Дотепер триває три боєзіткнення.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 15 разів поблизу населених пунктів Новий Мир, Колодязі, Діброва, у бік населених пунктів Шандриголове, Дронівка. На даний час тривають п’ять боєзіткнень.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили одну атаку. Загарбницькі підрозділи намагалися просунутись поблизу Серебрянки.

На Краматорському напрямку сьогодні окупанти не проводили наступальних дій.

На Торецькому напрямку в районах населених пунктів Плещіївка, Русин Яр та Полтавка наші воїни зупинили п’ять наступальних дій ворога.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 38 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Шахове, Сухецьке, Никанорівка, Володимирівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Червоний Лиман, Промінь, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Новоукраїнка, у напрямку населених пунктів Покровськ та Золотий Колодязь. Сили оборони стримують натиск противника та зупинили вже 33 атаки.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку ворог 11 разів атакував у районах населених пунктів Олександроград, Маліївка, Шевченко, Зелене Поле, у напрямку населених пунктів Новоселівка, Комишуваха. Чотири бойові зіткнення продовжуються досі.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках противник наступальних дій не проводив, проте ворог завдав авіаційного удару по населеному пункту Білогір’я.

Тричі атакував агресор на Оріхівському напрямку – окупанти намагались просунутися в районі населеного пункту Кам’янське. Дотепер триває одне боєзіткнення.

На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала.

ГУР знищило склад вибухових речовин в тульскій області рф - джерела30.08.25, 15:06 • 1654 перегляди

Ольга Розгон

