На фронте погиб известный запорожский ученый Штатский

12 февраля на войне погиб известный запорожский ученый с позывным "Историк" Максим Штатский, который служил в десантно-штурмовой бригаде ВСУ. Об этом сообщает Верховная Рада, пишет УНН.

На фронте погиб известный запорожский ученый, исследователь истории меннонитов Максим Штатский - говорится в сообщении.

Штатский служил в составе 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, имел позывной "Историк".

Ранее он работал в Национальном заповеднике "Хортица", был известным далеко за пределами Украины исследователем истории меннонитов (ред. - религиозно-протестантская община, название которой происходит от имени ее идейного основателя, голландского сельского священника Менно Симонса. Проживали в районе Хортицы в 18-19 вв.).

Благодаря Максиму в Запорожье открыли Мемориал Хортицких меннонитов.

"12 февраля "Историк" героически погиб. Светлая память Герою", - говорится в сообщении.

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