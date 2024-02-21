На фронте погиб известный запорожский ученый Штатский
Киев • УНН
Известный запорожский ученый и исследователь истории меннонитов Максим Штатский погиб во время службы в 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде Вооруженных сил Украины.
12 февраля на войне погиб известный запорожский ученый с позывным "Историк" Максим Штатский, который служил в десантно-штурмовой бригаде ВСУ. Об этом сообщает Верховная Рада, пишет УНН.
На фронте погиб известный запорожский ученый, исследователь истории меннонитов Максим Штатский
Штатский служил в составе 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, имел позывной "Историк".
Ранее он работал в Национальном заповеднике "Хортица", был известным далеко за пределами Украины исследователем истории меннонитов (ред. - религиозно-протестантская община, название которой происходит от имени ее идейного основателя, голландского сельского священника Менно Симонса. Проживали в районе Хортицы в 18-19 вв.).
Благодаря Максиму в Запорожье открыли Мемориал Хортицких меннонитов.
"12 февраля "Историк" героически погиб. Светлая память Герою", - говорится в сообщении.
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На фронте погиб известный запорожский ученый Штатский
Известный запорожский ученый и исследователь истории меннонитов Максим Штатский погиб во время службы в 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде Вооруженных сил Украины.
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