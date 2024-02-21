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На фронте погиб известный запорожский ученый Штатский

На фронте погиб известный запорожский ученый Штатский

Киев  •  УНН

21 февраля 2024, 09:47  •  9613 просмотра

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Известный запорожский ученый и исследователь истории меннонитов Максим Штатский погиб во время службы в 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде Вооруженных сил Украины.

12 февраля на войне погиб  известный запорожский ученый  с позывным "Историк" Максим Штатский, который служил в десантно-штурмовой бригаде ВСУ.  Об этом сообщает Верховная Рада, пишет УНН

На фронте погиб известный запорожский ученый, исследователь истории меннонитов Максим Штатский

- говорится в сообщении.

Штатский служил в составе 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, имел позывной "Историк". 

Ранее он работал в Национальном заповеднике "Хортица", был известным далеко за пределами Украины исследователем истории меннонитов (ред. - религиозно-протестантская община, название которой происходит от имени ее идейного основателя, голландского сельского священника Менно Симонса. Проживали в районе Хортицы в 18-19 вв.).

Благодаря Максиму в Запорожье открыли Мемориал Хортицких меннонитов. 

"12 февраля "Историк" героически погиб. Светлая память Герою", - говорится в сообщении.

В Донецкой области во время боевого задания погиб мастер спорта Украины по дзюдо Станислав Гуленков15 февраля 2024, 13:48 • 21544 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
donetskДонецк
zaporozheЗапорожье
На фронті загинув відомий запорізький науковець Штатський
Famous Zaporizhzhia scientist Shtatsky died at the front
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На фронте погиб известный запорожский ученый Штатский

Известный запорожский ученый и исследователь истории меннонитов Максим Штатский погиб во время службы в 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде Вооруженных сил Украины.

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