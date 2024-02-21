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На фронті загинув відомий запорізький науковець Штатський

На фронті загинув відомий запорізький науковець Штатський

Київ • УНН

 • 30966 перегляди

Відомий запорізький науковець і дослідник історії менонітів Максим Штатський загинув під час служби в 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді Збройних сил України.

12 лютого на війні загинув  відомий запорізький науковець  із позивним "Історик" Максим Штатський, який служив в десантно-штурмовій бригаді ЗСУ.  Про це повідомляє Верховна Рада, пише УНН

На фронті загинув відомий запорізький науковець, дослідник історії менонітів Максим Штатський

- йдеться у повідомленні.

Штатський служив у складі 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ, мав позивний "Історик". 

Раніше він працював у Національному заповіднику "Хортиця", був відомим далеко за межами України дослідником історії менонітів (ред. — релігійно-протестантська громада, назва якої походить від імені її ідейного фундатора, голландського сільського священника Менно Симонса. Проживали в районі Хортиці у 18-19 ст.).

Завдяки Максиму в Запоріжжі відкрили Меморіал Хортицьких менонітів. 

"12 лютого "Історик" героїчно загинув. Світла пам’ять Герою", - йдеться у повідомленні.

На Донеччині під час бойового завдання загинув майстер спорту України з дзюдо Станіслав Гуленков15.02.24, 15:48 • 27154 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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