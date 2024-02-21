На фронті загинув відомий запорізький науковець Штатський

12 лютого на війні загинув відомий запорізький науковець із позивним "Історик" Максим Штатський, який служив в десантно-штурмовій бригаді ЗСУ. Про це повідомляє Верховна Рада, пише УНН.

На фронті загинув відомий запорізький науковець, дослідник історії менонітів Максим Штатський - йдеться у повідомленні.

Штатський служив у складі 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ, мав позивний "Історик".

Раніше він працював у Національному заповіднику "Хортиця", був відомим далеко за межами України дослідником історії менонітів (ред. — релігійно-протестантська громада, назва якої походить від імені її ідейного фундатора, голландського сільського священника Менно Симонса. Проживали в районі Хортиці у 18-19 ст.).

Завдяки Максиму в Запоріжжі відкрили Меморіал Хортицьких менонітів.

"12 лютого "Історик" героїчно загинув. Світла пам’ять Герою", - йдеться у повідомленні.

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