На фронте 85 боев, больше всего на Славянском направлении

$44.770.0250.980.06
ukenru
Эксклюзив
14:57 • 68 просмотра
Ракеты не помеха: как столичные врачи принимали роды в самую темную ночь атаки на КиевPhoto
12:39 • 7718 просмотра
В Украине освободили от проверок предприятия, пострадавшие от ударов рф
Эксклюзив
11:56 • 14702 просмотра
рф после выборов в госдуму может объявить всеобщую мобилизацию, но победы у них не будет - эксперт
11:48 • 15390 просмотра
Жертвами атаки рф на Киев стали уже 20 человек
11:28 • 22423 просмотра
Дело о медицинской халатности врачей Odrex будут рассматривать в закрытом режиме из-за врачебной тайныPhoto
10:02 • 31858 просмотра
Экономика России держится из последних сил, Кремль уже не может скрывать последствия украинских атак Photo
2 июля, 08:51 • 22595 просмотра
Каллас в ответ на атаки рф инициирует новые санкции ЕС против организаций, поддерживающих российский ВПК
2 июля, 08:20 • 28113 просмотра
Украинские беспилотники атаковали Кстовский НПЗ - один из крупнейших в россии, завод горитVideo
2 июля, 07:01 • 26765 просмотра
В Киеве в связи с жертвами атаки рф объявили траур, под завалами многоэтажки ищут семью с 15-летней девушкойPhoto
2 июля, 02:15 • 47146 просмотра
Число погибших и раненых в Киеве возросло
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+33°
2.9м/с
37%
746мм
Популярные новости
Ночная атака рф на Киев: 11 погибших, 56 пострадавших, есть пропавшие без вестиPhotoVideo2 июля, 05:21 • 46083 просмотра
Генштаб подтвердил поражение задействованного оккупантами железнодорожного моста и НПЗ в кстово2 июля, 06:28 • 32106 просмотра
Уже 17 погибших из-за атаки рф на КиевPhoto2 июля, 08:56 • 19736 просмотра
Tinder сообщил о резком росте количества мэтчей во время ЧМ-202609:40 • 17014 просмотра
Самые интересные локации в Черкассах для короткой поездкиPhoto11:29 • 14528 просмотра
публикации
Самые интересные локации в Черкассах для короткой поездкиPhoto11:29 • 14699 просмотра
Дело о медицинской халатности врачей Odrex будут рассматривать в закрытом режиме из-за врачебной тайныPhoto11:28 • 22423 просмотра
Экономика России держится из последних сил, Кремль уже не может скрывать последствия украинских атак Photo10:02 • 31858 просмотра
БЭБ уничтожает отрасль, которая наполняет бюджет, пока Украина ищет деньги на оборону1 июля, 15:50 • 58200 просмотра
Европейская система ПВО: почему инновационные разработки не гарантируют быстрой реализации проектаPhoto
Эксклюзив
1 июля, 13:45 • 58825 просмотра
Актуальные люди
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Денис Штилерман
Дмитрий Говсеев
Актуальные места
Трасса Киев-Одесса
Мост Патона (Киев)
Бангкок
Село
Южный мост (Киев)
Реклама
УНН Lite
Tinder сообщил о резком росте количества мэтчей во время ЧМ-202609:40 • 17181 просмотра
Осака поразила публику Уимблдона кимоно, вдохновленным фильмом "Убить Билла"Video30 июня, 07:59 • 70767 просмотра
Джастин Бибер неожиданно появился на драфте НХЛ и объявил первый выбор "Торонто"28 июня, 12:34 • 104924 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси могут пожениться уже в начале июля - что известно о возможной свадьбе27 июня, 12:51 • 118122 просмотра
Лось забрел в подъезд многоэтажки в Киеве - его вернули в лесVideo26 июня, 10:46 • 130138 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

На фронте 85 боев, больше всего на Славянском направлении

Киев • УНН

 • 984 просмотра

С начала суток российские войска 85 раз атаковали позиции Сил обороны. Самые активные бои продолжались на Славянском, Покровском и Гуляйпольском направлениях.

На фронте 85 боев, больше всего на Славянском направлении

Четверть из 85 боев на фронте с начала сегодняшних суток произошла на Славянском направлении, также активнее враг действовал на Покровском и Гуляйпольском направлениях, сообщили в Генштабе ВСУ в сводке на 16 часов 2 июля, пишет УНН.

С начала суток агрессор 85 раз атаковал позиции Сил обороны

- сообщили в Генштабе.

Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня на Сумщине пострадали населенные пункты Коренек, Рыжовка, Толстодубово и Кислая Дубина; на Черниговщине – Клюсы и Леоновка. Также враг нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Годуновка, Горки и Вольная Слобода.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло четыре боестолкновения с противником. В то же время оккупанты совершили 25 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении захватчики одиннадцать раз пытались прорвать оборону в районах населенных пунктов Избицкое, Старица и в направлении Симиновки и Хатнего, одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Лиманском направлении украинские воины успешно остановили три попытки захватчиков продвинуться в районах Дибровы, Лимана и в направлении Новоселовки, до сих пор продолжаются еще два боестолкновения.

На Славянском направлении оккупанты 22 раза пытались продвинуться вперед вблизи Закитного и в сторону населенных пунктов Кривая Лука и Рай-Александровка, два боестолкновения продолжаются до настоящего времени.

На Константиновском направлении наши защитники успешно отразили восемь атак вблизи Иванополья, Ильиновки и в направлении Константиновки и Райского.

На Покровском направлении с начала суток зафиксировано девятнадцать попыток оккупантов потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах Родинского, Дорожного, Удачного, Котлиного и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Вольное, Белицкое, Светлое и Гришино, два боестолкновения продолжаются.

На Александровском направлении произошло два штурма оккупантов. Одна атака отбита в районе Тернового, один бой в направлении Егоровки продолжается до сих пор.

На Гуляйпольском направлении противник девятнадцать раз атаковал в районах Рыбного, Гуляйпольского, Чаривного и в сторону Доброполья, Рождественки, Копаней, Широкого, Цветкового и Новоселовки, в настоящее время продолжаются еще пять боестолкновений.

На Ореховском, Купянском, Краматорском и Приднепровском направлениях попыток врага продвинуться не зафиксировано.

На других направлениях существенных изменений в обстановке также пока не происходит.

Украинские войска истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в тылу.

Генштаб подтвердил поражение задействованного оккупантами железнодорожного моста и НПЗ в кстово02.07.26, 09:28 • 32225 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине