На фронте 85 боев, больше всего на Славянском направлении

Четверть из 85 боев на фронте с начала сегодняшних суток произошла на Славянском направлении, также активнее враг действовал на Покровском и Гуляйпольском направлениях, сообщили в Генштабе ВСУ в сводке на 16 часов 2 июля, пишет УНН.

С начала суток агрессор 85 раз атаковал позиции Сил обороны - сообщили в Генштабе.

Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня на Сумщине пострадали населенные пункты Коренек, Рыжовка, Толстодубово и Кислая Дубина; на Черниговщине – Клюсы и Леоновка. Также враг нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Годуновка, Горки и Вольная Слобода.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло четыре боестолкновения с противником. В то же время оккупанты совершили 25 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении захватчики одиннадцать раз пытались прорвать оборону в районах населенных пунктов Избицкое, Старица и в направлении Симиновки и Хатнего, одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Лиманском направлении украинские воины успешно остановили три попытки захватчиков продвинуться в районах Дибровы, Лимана и в направлении Новоселовки, до сих пор продолжаются еще два боестолкновения.

На Славянском направлении оккупанты 22 раза пытались продвинуться вперед вблизи Закитного и в сторону населенных пунктов Кривая Лука и Рай-Александровка, два боестолкновения продолжаются до настоящего времени.

На Константиновском направлении наши защитники успешно отразили восемь атак вблизи Иванополья, Ильиновки и в направлении Константиновки и Райского.

На Покровском направлении с начала суток зафиксировано девятнадцать попыток оккупантов потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах Родинского, Дорожного, Удачного, Котлиного и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Вольное, Белицкое, Светлое и Гришино, два боестолкновения продолжаются.

На Александровском направлении произошло два штурма оккупантов. Одна атака отбита в районе Тернового, один бой в направлении Егоровки продолжается до сих пор.

На Гуляйпольском направлении противник девятнадцать раз атаковал в районах Рыбного, Гуляйпольского, Чаривного и в сторону Доброполья, Рождественки, Копаней, Широкого, Цветкового и Новоселовки, в настоящее время продолжаются еще пять боестолкновений.

На Ореховском, Купянском, Краматорском и Приднепровском направлениях попыток врага продвинуться не зафиксировано.

На других направлениях существенных изменений в обстановке также пока не происходит.

Украинские войска истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в тылу.

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