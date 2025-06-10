На фронте 123 боестолкновения: враг давит на Лиманском, Покровском и Новопавловском направлениях

С начала суток на фронте произошло 123 боевых столкновения. Враг активно действует на Лиманском, Покровском и Новопавловском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

На Харьковском направлении Силы обороны отбили один вражеский штурм в направлении Липцев.

На Купянском направлении с начала суток враг десять раз шел вперед на позиции наших защитников в районах населенных пунктов Степная Новоселовка и Зеленый Гай, в настоящее время продолжается бой.

На Лиманском направлении сегодня начиналось 16 боестолкновений, пять из которых продолжаются до сих пор. Враг атаковал в сторону населенных пунктов Грековка, Надежда, Карповка, Грековка, Торское, Ямполовка и Зеленая Долина.

На Северском направлении противник совершил сегодня девять атак, восемь из которых украинские воины уже успешно остановили. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в сторону Григоровки и вблизи Верхнекаменского.

На Краматорском направлении наши защитники отбили две атаки врага. Противник проводил наступательные действия, пытаясь продвинуться в сторону Белой Горы. Еще одно боестолкновение продолжается до сих пор.

Силы обороны уже успешно остановили пять вражеских атак на Торецком направлении. В общем враг десять раз пытался продвинуться в районах населенных пунктов Дылеевка, Торецк, Леонидовка и Яблоновка.

На Покровском направлении враг 27 раз начинал столкновения разной интенсивности в районах населенных пунктов Полтавка, Миролюбовка, Мирное, Елизаветовка, Лысовка, Котлино, Удачное, Новосергеевка, Горехово, Котляровка, Богдановка и Константинополь. Наши защитники отбили 18 вражеских атак, бои не утихают.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 18 атак противника вблизи населенных пунктов Богатырь, Константинополь, Отрадное, Комар, Веселое, Новоселка, Вольное Поле и Бурлацкое. Шесть вражеских атак до сих пор продолжаются.

На Гуляйпольском направлении идет четыре боестолкновения вблизи Малиновки, одна атака захватчиков уже отбита.

На Ореховском направлении сегодня враг проводил пять атак в районе Степового и в сторону Новоданиловки и Новоандреевки, был остановлен нашими защитниками.

На Приднепровском направлении агрессор провел три бесполезных атаки в сторону позиций наших защитников.

На Курском украинские защитники отбили девять атак захватчиков, еще одно боестолкновение продолжается до сих пор. Кроме того, враг совершил 13 авиационных ударов, сбросив 25 управляемых авиационных бомб, а также нанес 92 артиллерийских обстрела, в том числе три — из реактивных систем залпового огня.

На остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.

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