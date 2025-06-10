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Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали почти тысячу оккупантов, 2 самолета и 15 крылатых ракет

Киев • УНН

 • 1572 просмотра

По данным Генштаба ВСУ, 9 июня российские войска потеряли 960 солдат, 4 танка, 2 самолета и 15 крылатых ракет. Всего с начала войны ликвидировано почти миллион оккупантов.

Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали почти тысячу оккупантов, 2 самолета и 15 крылатых ракет

За сутки 9 июня российские войска потеряли на войне с Украиной 960 солдат, 2 самолета и 15 крылатых ракет. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.06.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 998080 (+960) человек ликвидировано
    • танков ‒ 10919 (+4)
      • боевых бронированных машин ‒ 22768 (+9)
        • артиллерийских систем ‒ 28982 (+48)
          • РСЗО ‒ 1412 (+1)
            • средства ПВО ‒ 1183 (0)
              • самолетов ‒ 416 (+2)
                • вертолетов ‒ 337 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 40057 (+239)
                    • крылатые ракеты ‒ 3330 (+15)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 51455 (+107)
                            • специальная техника ‒ 3912 (+1)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

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                              124 боя в сутки: россияне массированно атакуют ракетами, дронами и артиллерией - Генштаб10.06.25, 00:18 • 2984 просмотра

                              Вадим Хлюдзинский

                              Вадим Хлюдзинский

                              Война
                              Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
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                              Gas TTF
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