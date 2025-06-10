Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали почти тысячу оккупантов, 2 самолета и 15 крылатых ракет
Киев • УНН
По данным Генштаба ВСУ, 9 июня российские войска потеряли 960 солдат, 4 танка, 2 самолета и 15 крылатых ракет. Всего с начала войны ликвидировано почти миллион оккупантов.
За сутки 9 июня российские войска потеряли на войне с Украиной 960 солдат, 2 самолета и 15 крылатых ракет. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.06.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 998080 (+960) человек ликвидировано
- танков ‒ 10919 (+4)
- боевых бронированных машин ‒ 22768 (+9)
- артиллерийских систем ‒ 28982 (+48)
- РСЗО ‒ 1412 (+1)
- средства ПВО ‒ 1183 (0)
- самолетов ‒ 416 (+2)
- вертолетов ‒ 337 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 40057 (+239)
- крылатые ракеты ‒ 3330 (+15)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 51455 (+107)
- специальная техника ‒ 3912 (+1)
Данные уточняются.
Напомним
По мнению аналитиков ISW, российский диктатор владимир путин будет готов к "ползучему" продвижению в Украине, пока не закончится человеческий ресурс. По словам экспертов, путин верит, что россия может "воевать годами, несмотря на любые санкции".
124 боя в сутки: россияне массированно атакуют ракетами, дронами и артиллерией - Генштаб10.06.25, 00:18 • 2984 просмотра