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Втрати ворога: за добу ЗСУ ліквідували майже тисячу окупантів, 2 літаки та 15 крилатих ракет

Київ • УНН

 • 1924 перегляди

За даними Генштабу ЗСУ, 9 червня російські війська втратили 960 солдатів, 4 танки, 2 літаки та 15 крилатих ракет. Загалом з початку війни ліквідовано майже мільйон окупантів.

Втрати ворога: за добу ЗСУ ліквідували майже тисячу окупантів, 2 літаки та 15 крилатих ракет

За добу 9 червня російські війська втратили на війні з Україною 960 солдатів, 2 літаки та 15 крилатих ракет. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.06.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 998080 (+960) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 10919 (+4)
      • бойових броньованих машин ‒ 22768 (+9)
        • артилерійських систем ‒ 28982 (+48)
          • РСЗВ ‒ 1412 (+1)
            • засоби ППО ‒ 1183 (0)
              • літаків ‒ 416 (+2)
                • гелікоптерів ‒ 337 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 40057 (+239)
                    • крилаті ракети ‒ 3330 (+15)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 51455 (+107)
                            • спеціальна техніка ‒ 3912 (+1)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              На думку аналітиків ISW, російський диктатор володимир путін буде готовий до "повзучого" просування в Україні, доки не закінчиться людський ресурс. За словами експертів, путін вірить, що росія може "воювати роками, незважаючи на будь-які санкції".

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                              Вадим Хлюдзинський

                              Вадим Хлюдзинський

                              Війна
                              Генеральний штаб Збройних сил України
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                              Gas TTF
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