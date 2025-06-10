Втрати ворога: за добу ЗСУ ліквідували майже тисячу окупантів, 2 літаки та 15 крилатих ракет
Київ • УНН
За даними Генштабу ЗСУ, 9 червня російські війська втратили 960 солдатів, 4 танки, 2 літаки та 15 крилатих ракет. Загалом з початку війни ліквідовано майже мільйон окупантів.
За добу 9 червня російські війська втратили на війні з Україною 960 солдатів, 2 літаки та 15 крилатих ракет. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.06.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 998080 (+960) осіб ліквідовано
- танків ‒ 10919 (+4)
- бойових броньованих машин ‒ 22768 (+9)
- артилерійських систем ‒ 28982 (+48)
- РСЗВ ‒ 1412 (+1)
- засоби ППО ‒ 1183 (0)
- літаків ‒ 416 (+2)
- гелікоптерів ‒ 337 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 40057 (+239)
- крилаті ракети ‒ 3330 (+15)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 51455 (+107)
- спеціальна техніка ‒ 3912 (+1)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
На думку аналітиків ISW, російський диктатор володимир путін буде готовий до "повзучого" просування в Україні, доки не закінчиться людський ресурс. За словами експертів, путін вірить, що росія може "воювати роками, незважаючи на будь-які санкції".
124 бої за добу: росіяни масовано атакують ракетами, дронами та артилерією - Генштаб10.06.25, 00:18 • 3138 переглядiв