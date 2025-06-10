Втрати ворога: за добу ЗСУ ліквідували майже тисячу окупантів, 2 літаки та 15 крилатих ракет

За добу 9 червня російські війська втратили на війні з Україною 960 солдатів, 2 літаки та 15 крилатих ракет. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.06.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ 998080 (+960) осіб ліквідовано

танків ‒ 10919 (+4)

бойових броньованих машин ‒ 22768 (+9)

артилерійських систем ‒ 28982 (+48)

РСЗВ ‒ 1412 (+1)

засоби ППО ‒ 1183 (0)

літаків ‒ 416 (+2)

гелікоптерів ‒ 337 (0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 40057 (+239)

крилаті ракети ‒ 3330 (+15)

кораблі / катери ‒ 28 (0)

підводні човни ‒ 1 (0)

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 51455 (+107)

спеціальна техніка ‒ 3912 (+1)

Дані уточнюються.

Нагадаємо

На думку аналітиків ISW, російський диктатор володимир путін буде готовий до "повзучого" просування в Україні, доки не закінчиться людський ресурс. За словами експертів, путін вірить, що росія може "воювати роками, незважаючи на будь-які санкції".

124 бої за добу: росіяни масовано атакують ракетами, дронами та артилерією - Генштаб