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На фронті 123 боєзіткнення: ворог тисне на Лиманському, Покровському та Новопавлівському напрямках

Київ • УНН

 • 898 перегляди

Від початку доби на фронті відбулося 123 бойові зіткнення. Найбільша активність ворога спостерігається на Лиманському, Покровському та Новопавлівському напрямках, атаки тривають.

На фронті 123 боєзіткнення: ворог тисне на Лиманському, Покровському та Новопавлівському напрямках

Від початку доби на фронті відбулося 123 бойові зіткнення. Ворог активно діє на Лиманському, Покровському та Новопавлівському напрямках, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

На Харківському напрямку Сили оборони відбили один ворожий штурм в напрямку Липців.

На Куп’янському напрямку з початку доби ворог десять разів йшов вперед на позиції наших захисників в районах населених пунктів Степова Новоселівка та Зелений Гай, на даний час триває бій.

На Лиманському напрямку сьогодні розпочиналось 16 боєзіткнень, п’ять з яких триває дотепер. Ворог атакував у бік населених пунктів Греківка, Надія, Карпівка, Греківка, Торське, Ямполівка та Зелена Долина.

На Сіверському напрямку противник здійснив сьогодні дев’ять атак, вісім з яких українські воїни вже успішно зупинили. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у бік Григорівки та поблизу Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку наші захисники відбили дві атаки ворога. Противник проводив наступальні дії, намагаючись просунутись в бік Білої Гори. Ще одне боєзіткнення триває дотепер.

Сили оборони вже успішно зупинили п’ять ворожих атак на Торецькому напрямку. Загалом ворог десять разів намагався просунутися в районах населених пунктів Диліївка, Торецьк, Леонідівка та Яблунівка.

На Покровському напрямку ворог 27 разів розпочинав зіткнення різної інтенсивності в районах населених пунктів Полтавка, Миролюбівка, Мирне, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Горіхове, Котлярівка, Богданівка та Костянтинопіль. Наші захисники відбили 18 ворожих атак, бої не вщухають.

На Новопавлівському напрямку українські захисники відбили 18 атак противника поблизу населених пунктів Багатир, Костянтинопіль, Одрадне, Комар, Веселе, Новосілка, Вільне Поле та Бурлацьке. Шість ворожих атак досі тривають.

На Гуляйпільському напрямку точиться чотири боєзіткнення поблизу Малинівки, одну атаку загарбників вже відбито.

На Оріхівському напрямку сьогодні ворог проводив п’ять атак в районі Степового та в бік Новоданилівки й Новоандріївки, був зупинений нашими захисниками.

На Придніпровському напрямку агресор провів три марних атаки у бік позицій наших захисників.

На Курському українські захисники відбили дев’ять атак загарбників, ще одне боєзіткнення триває дотепер. Крім того, ворог здійснив 13 авіаційних ударів, скинувши 25 керованих авіаційних бомб, а також завдав 92 артилерійських обстріли, зокрема три — із реактивних систем залпового вогню.

На решті напрямків суттєвих змін в обстановці не відбулося, резюмували у Генштабі.

Втрати ворога: за добу ЗСУ ліквідували майже тисячу окупантів, 2 літаки та 15 крилатих ракет10.06.25, 08:05 • 3234 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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