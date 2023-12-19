На Франковщине грузовик повис над мостом: в ловушке оказалась женщина

На Ивано-Франковщине в результате ДТП грузовик с женщиной внутри повис над мостом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС.

Детали

Как сообщается, во вторник, 19 декабря, в селе Вестовая Калушской тергромады произошло ДТП с участием легкового и грузового автомобилей. В результате столкновения часть КамАЗа повисла над мостом.

Работники ГСЧС с помощью автолестницы спасли женщины, которая находилась в кабине грузовика.