На Франковщине грузовик повис над мостом: в ловушке оказалась женщина
Киев • УНН
В Ивано-Франковской области после столкновения с легковым автомобилем на мосту остался висеть грузовик, в котором была заблокирована женщина. Спасатели благополучно вытащили ее, никто не пострадал.
На Ивано-Франковщине в результате ДТП грузовик с женщиной внутри повис над мостом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС.
Детали
Как сообщается, во вторник, 19 декабря, в селе Вестовая Калушской тергромады произошло ДТП с участием легкового и грузового автомобилей. В результате столкновения часть КамАЗа повисла над мостом.
Работники ГСЧС с помощью автолестницы спасли женщины, которая находилась в кабине грузовика.
К счастью, пострадавших нет, спасенную женщину осмотрели медики, с ней все в порядке
На Франковщине грузовик повис над мостом: в ловушке оказалась женщина
В Ивано-Франковской области после столкновения с легковым автомобилем на мосту остался висеть грузовик, в котором была заблокирована женщина. Спасатели благополучно вытащили ее, никто не пострадал.
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