На фоне зимних праздников: в МВД предупредили украинцев о новой мошеннической схеме от имени почтового сервиса

В Украине появилась новая мошенническая схема, когда людям приходят фейковые СМС о поступлении посылок от имени одного из известных почтовых сервисов. Об этом со ссылкой на Министерство внутренних дел передает УНН.

Детали

В ведомстве объяснили, что в период праздников люди чаще пользуются услугами почтовых операторов. И злоумышленники охотно этим пользуются.

Мошенники рассылают СМС с фишинговой ссылкой. В сообщении указывают, что посылка, которую вы отправили или прислали требует уточнения данных. Для этого и предлагают перейти по ссылке. Так мошенники получают деньги и персональные данные - рассказали в МВД.

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В министерстве отмечают, что ни в коем случае не стоит переходить по сомнительным ссылкам. Лучше обратиться для уточнения статуса посылки к почтовому оператору (через личный кабинет, мобильное приложение, телефон).

Также в МВД призвали украинцев не прятать средства неизвестным, и не сообщать персональные данные и коды подтверждения с СМС третьим лицам.

Дополнение

В пресс-службе Департамента киберполиции Нацполиции посоветовали украинцам завести отдельную интернет-карту для онлайн-шопинга, на которую им нужно переводить только ту сумму, которая необходима для оплаты, или платить деньги после получения товара, чтобы минимизировать риски потери средств.

Напомним,

В сети интернет появилась новая мошенническая схема, где злоумышленники предлагают заработок в интернете за просмотр видео и лайки.

Полиция советует с осторожностью относиться к таким предложениям и избегать подозрительных ссылок и передачи персональных данных.