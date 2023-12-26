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На фоне зимних праздников: в МВД предупредили украинцев о новой мошеннической схеме от имени почтового сервиса

Киев  •  УНН

26 декабрь 2023, 17:24  •  19739 просмотра

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В Украине мошенники рассылают фейковые SMS о доставке посылок, чтобы похитить деньги и персональные данные, предупреждает Министерство внутренних дел. Гражданам рекомендуют проверять статус посылки непосредственно в почтовых службах.

В Украине появилась новая мошенническая схема, когда людям приходят фейковые СМС о поступлении посылок от имени одного из известных почтовых сервисов. Об этом со ссылкой на Министерство внутренних дел передает УНН.

 Детали 

В ведомстве объяснили, что в период праздников люди чаще пользуются услугами почтовых операторов. И злоумышленники охотно этим пользуются.

Мошенники рассылают СМС с фишинговой ссылкой. В сообщении указывают, что посылка, которую вы отправили или прислали требует уточнения данных. Для этого и предлагают перейти по ссылке. Так мошенники получают деньги и персональные данные

- рассказали в МВД.

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В министерстве отмечают, что ни в коем случае не стоит переходить по сомнительным ссылкам. Лучше обратиться  для уточнения статуса посылки к почтовому оператору (через личный кабинет, мобильное приложение, телефон).

Также в МВД призвали украинцев не прятать средства неизвестным, и не сообщать персональные данные и коды подтверждения с СМС третьим лицам.

Дополнение 

В пресс-службе Департамента киберполиции Нацполиции посоветовали украинцам завести отдельную интернет-карту для онлайн-шопинга, на которую им нужно переводить только ту сумму, которая необходима для оплаты, или платить деньги после получения товара, чтобы минимизировать риски потери средств.

Напомним,

В сети интернет появилась новая мошенническая схема, где злоумышленники предлагают заработок в интернете за просмотр видео и лайки. 

Полиция советует с осторожностью относиться к таким предложениям и избегать подозрительных ссылок и передачи персональных данных.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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Against the backdrop of winter holidays: the Ministry of Internal Affairs warned Ukrainians about a new fraudulent scheme on behalf of the postal service
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