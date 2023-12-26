На фоне зимних праздников: в МВД предупредили украинцев о новой мошеннической схеме от имени почтового сервиса
Киев • УНН
В Украине мошенники рассылают фейковые SMS о доставке посылок, чтобы похитить деньги и персональные данные, предупреждает Министерство внутренних дел. Гражданам рекомендуют проверять статус посылки непосредственно в почтовых службах.
В Украине появилась новая мошенническая схема, когда людям приходят фейковые СМС о поступлении посылок от имени одного из известных почтовых сервисов. Об этом со ссылкой на Министерство внутренних дел передает УНН.
Детали
В ведомстве объяснили, что в период праздников люди чаще пользуются услугами почтовых операторов. И злоумышленники охотно этим пользуются.
Мошенники рассылают СМС с фишинговой ссылкой. В сообщении указывают, что посылка, которую вы отправили или прислали требует уточнения данных. Для этого и предлагают перейти по ссылке. Так мошенники получают деньги и персональные данные
МВД предупреждает о новой схеме мошенников: злоумышленники создают фейковые боты "Киевстара"13 декабрь 2023, 13:19 • 28008 просмотров
В министерстве отмечают, что ни в коем случае не стоит переходить по сомнительным ссылкам. Лучше обратиться для уточнения статуса посылки к почтовому оператору (через личный кабинет, мобильное приложение, телефон).
Также в МВД призвали украинцев не прятать средства неизвестным, и не сообщать персональные данные и коды подтверждения с СМС третьим лицам.
Дополнение
В пресс-службе Департамента киберполиции Нацполиции посоветовали украинцам завести отдельную интернет-карту для онлайн-шопинга, на которую им нужно переводить только ту сумму, которая необходима для оплаты, или платить деньги после получения товара, чтобы минимизировать риски потери средств.
Напомним,
В сети интернет появилась новая мошенническая схема, где злоумышленники предлагают заработок в интернете за просмотр видео и лайки.
Полиция советует с осторожностью относиться к таким предложениям и избегать подозрительных ссылок и передачи персональных данных.
На фоне зимних праздников: в МВД предупредили украинцев о новой мошеннической схеме от имени почтового сервиса
В Украине мошенники рассылают фейковые SMS о доставке посылок, чтобы похитить деньги и персональные данные, предупреждает Министерство внутренних дел. Гражданам рекомендуют проверять статус посылки непосредственно в почтовых службах.
Комитет парламента Турции одобрил присоединение Швеции к НАТО
Комитет по иностранным делам Турции одобрил законопроект о ратификации вступления Швеции в НАТО.
В столице БЭБ разоблачила сеть подпольных казино
Во время рейдов киевской ГСБЭП была разоблачена подпольная игорная сеть, изъято оборудование и возбуждено уголовное дело.
Коррупция в Киевском апелляционном суде: ВАКС оставил без изменений меру пресечения одному из судей
ВАКС оставил без изменений меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом 2,5 млн грн для судьи Апелляционного суда Киева, подозреваемого во взятке в размере 35 000 долларов США.
россияне уже более двух часов обстреливают Херсон: в городе слышны громкие взрывы
Российские войска уже более двух часов ведут обстрел Херсона из различного вооружения. Горожан просят не выходить на улицы.
россияне выпустили с десяток снарядов по Никопольщине: есть разрушения
россияне трижды обстреляли Днепропетровскую область выпустив с десяток снарядов по Никопольщине. Обошлось без жертв и пострадавших.
Делегации со всего мира в этом году были в Одесской области: в обладминистрации назвали достижения
Всего в течение июня - декабря 2023 года в Одесской области было организовано более 50 международных мероприятий.
Дело Князева: ВАКС ограничил срок ознакомления по делу до 1 марта
ВАКС ограничил защиту по делу о взятке Всеволода Князева до 1 марта 2024 года; экс-главу суда поймали на взятке в $2,7 млн.
Атаки рф на Херсон продолжаются: в городе раздаются мощные взрывы
Российские войска усиливают атаки на Херсон, сообщается о мощных взрывах в городе. Жителей призывают оставаться в безопасных местах.
Из-за срыва сроков работ: "Киевский метрополитен" разорвал соглашение о строительстве ветки метро на Виноградарь
Киевский метрополитен разорвал контракт с "Киевметростроем" на продление Сырецко-Печерской линии из-за нарушения сроков, несмотря на инвестиции в 4 миллиарда гривен.