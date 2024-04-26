На фоне угроз из Беларуси: в Киеве завершили эвакуацию двух больниц

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
  •  98397 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
  •  110970 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
  •  113305 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
  •  108009 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
  •  74818 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
  •  75088 просмотра

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
25 апреля 2024, 05:43  •  152941 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

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Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
24 апреля 2024, 14:51  •  167804 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

Эксклюзив
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
24 апреля 2024, 09:26  •  172263 просмотра

У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»

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После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
24 апреля 2024, 09:11  •  151360 просмотра

После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко

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Восстановление за счет ВСУ

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На фоне угроз из Беларуси: в Киеве завершили эвакуацию двух больниц

Две больницы на улице Богатырской в Киеве были полностью эвакуированы после угроз главы белорусского КГБ, а все пациенты и медицинский персонал безопасно вывезены.

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На фоне угроз из Беларуси: в Киеве завершили эвакуацию двух больниц

Из-за угроз главы кгб беларуси в Киеве эвакуируют две больницы: как отреагировали в СБУ

Служба безопасности Украины отвергает заявления беларуси о "мифических террористах" в киевских больницах как российскую дезинформацию.

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Из-за угроз главы кгб беларуси в Киеве эвакуируют две больницы: как отреагировали в СБУ

На фронте 79 боевых столкновений, россияне активно штурмуют на Новопавловском и Авдеевском направлениях - Генштаб

За минувшие сутки украинские войска отбили 79 боевых столкновений на разных направлениях фронта, при этом больше всего обстрелов противник совершил на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях, нанеся ракетные удары, авиаудары и артиллерийские обстрелы по многочисленным населенным пунктам.

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На фронте 79 боевых столкновений, россияне активно штурмуют на Новопавловском и Авдеевском направлениях - Генштаб

В Херсонской области гражданским запретили посещать прибрежные территории рек и места возведения фортификаций

Совет обороны Херсонской области запретил гражданскому населению посещать берега рек и фортификационные сооружения, чтобы защитить их и укрепить обороноспособность региона.

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В Херсонской области гражданским запретили посещать прибрежные территории рек и места возведения фортификаций

Никакого подтверждения подготовки атак нет, но рисковать не можем: в КГВА прокомментировали эвакуацию двух больниц

Из-за потенциальной ракетной угрозы со стороны россии две больницы в Киеве, включая детскую, эвакуируют в качестве меры предосторожности, несмотря на отсутствие подтвержденных планов таких атак.

Война •   •  5668 просмотра
Никакого подтверждения подготовки атак нет, но рисковать не можем: в КГВА прокомментировали эвакуацию двух больниц

Несмотря на санкции США, Индия возобновила закупку российских нефтепродуктов - Reuters

российское судно, контролируемое подсанкционной компанией "Совкомфлот", зашло в индийский порт, чтобы доставить 90 000 тонн мазута компании Reliance Industries.

Новости Мира •   •  5250 просмотра
Несмотря на санкции США, Индия возобновила закупку российских нефтепродуктов - Reuters

Григорий Козловский: получили награду УЕФА за выдающийся вклад в развитие футбола

ФК "Рух" отметили бронзовой наградой за выдающиеся достижения в работе с молодыми игроками и успешные проекты развития футбола. ФК "Рух", основателем которого является львовский бизнесмен и меценат Григорий Козловский, получил премию UEFA Grassroots Awards

спорт •   •  5937 просмотра
Григорий Козловский: получили награду УЕФА за выдающийся вклад в развитие футбола

Днепропетровщина: из-за атаки на Никополь ранены три человека - ОВА

Россияне атаковали Никопольский район Днепропетровской области, применив артиллерию и беспилотники-камикадзе, ранив по меньшей мере трех человек, в том числе 9-летнего мальчика, 18-летнюю девушку и 42-летнего мужчину, а также нанеся ущерб инфраструктуре и жилым домам.

Война •   •  7088 просмотра
Днепропетровщина: из-за атаки на Никополь ранены три человека - ОВА

Microsoft спасает фондовый рынок от краха с помощью искусственного интеллекта

Высокие прибыли Microsoft, обусловленные 31% ростом ее подразделения Azure, из которых 7% приходится на искусственный интеллект, а также впечатляющие отчеты Alphabet и Snap, подняли технологический сектор на Уолл-стрит после краха Meta.

Технологии •   •  6198 просмотра
Microsoft спасает фондовый рынок от краха с помощью искусственного интеллекта

В КГГА показали, как происходит срочная эвакуация больниц в Киеве

В Киеве эвакуируют две больницы, в том числе детскую, из-за угрозы возможного ракетного удара. Сейчас из больниц вывозят медиков и пациентов - больных пануют в другие больницы города.

Война •   •  8373 просмотра
В КГГА показали, как происходит срочная эвакуация больниц в Киеве