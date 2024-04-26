На фоне угроз из Беларуси: в Киеве завершили эвакуацию двух больниц

После угроз главы КГБ Беларуси в столице полностью эвакуировали две больницы на улице Богатырской. Об этом заявил городской голова Киеве Виталий Кличко в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

Кличко рассказал, что сейчас эвакуация завершилась - всех пациентов и медицинский персонал вывезли из больниц.

Всех пациентов и медперсонал больниц на улице Богатырской уже эвакуировали. Спасибо медикам, техническому персоналу, работникам скорой за такую оперативную и слаженную работу - заявил Кличко.

Контекст

председатель комитета госбезопасности Беларуси Иван Тертель заявил, что бойцы полка Калиновского, батальонов "Волат", "Террор" и "Литвин" якобы готовят планы по вторжению в Беларусь и находятся в Киеве

По его словам, они будут действовать "по законам военного времени - решительно и без колебаний".

Угроза российского удара: в Киеве срочно эвакуируют две больницы

Напомним

В Киевской городской государственной администрации показали, как продолжается эвакуация больных и медперсонала из больниц на Богатырской. Предварительно пациентов отвезут в другие больницы столицы.