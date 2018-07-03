На Филиппинах за два дня застрелили двух мэров
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Уже второй городской голова на Филиппинах был застрелен неизвестным, через день после того, как еще одного убил снайпер среди бела дня, передает УНН со ссылкой на CNN.
Во вторник во второй половине дня неизвестный на мотоцикле застрелил мэра города Дженерал Тинио Фердинанда Боте, сообщает полиция Филиппин.
По информации местных правоохранителей, на Боте напали, выпустив по нему несколько пуль, в то время как мэр ехал в своем автомобиле Toyota Fortuner.
Сообщается, что убийство произошло чуть более чем за 24 часа после того, как мэр города Танауан, Антонио Галили, был застрелен одиночным выстрелом во время церемонии поднятия флага.
Пока не ясно, связаны ли убийства двух чиновников, отметили в полиции.
Как сообщал УНН, президент Филиппин пригрозил коррумпированным чиновникам сбрасывать их с вертолета.