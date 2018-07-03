На Філіппінах за два дні застрелили двох мерів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Вже другий міський голова на Філіппінах був застрелений невідомим, через день після того, як ще одного вбив снайпер серед білого дня, передає УНН з посиланням на CNN.
У вівторок у другій половині дня невідомий на мотоциклі застрелив мера міста Дженерал Тініо Фердінанда Боте, повідомляє поліція Філіппін.
За інформацією місцевих правоохоронців, на Боте напали, випустивши по ньому декілька куль, в той час як мер їхав у своєму авто Toyota Fortuner.
Повідомляється, що вбивство сталось трохи більше ніж за 24 години після того, як мер міста Танауан, Антоніо Галілі, був застрелений одиночним пострілом під час церемонії підняття прапора.
Наразі не зрозуміло, чи пов'язані вбивства двох чиновників, зазначили в поліції.
Як повідомляв УНН, президент Філіппін пригрозив корумпованим чиновникам скидати їх з вертольота.