На Филиппинах произошло мощное землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Возле побережья Филиппин в понедельник, 27 июля, произошло землетрясение. Магнитуда землетрясения составила 5,7 балла. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр, передает УНН.
По данным сейсмологов, эпицентр находился в 232 км к северу от города Давао с населением около 1,2 миллиона человек. Очаг залегал был на глубине 68 км.
Сообщения о пострадавших или разрушениях пока не поступали.
Ранее в УНН сообщалось, что в Тибете произошло мощное землетрясение.