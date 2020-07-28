На Філіппінах стався потужний землетрус

За даними сейсмологів, епіцентр знаходився в 232 км на північ від міста Давао з населенням близько 1,2 мільйона чоловік. Осередок залягав на глибині 68 км.

Повідомлення про потерпілих або руйнування поки не надходили.

Раніше в УНН повідомлялося, що у Тибеті стався потужний землетрус.