На Філіппінах стався потужний землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Біля узбережжя Філіппін у понеділок, 27 липня, стався землетрус. Магнітуда землетрусу склала 5,7 бала. Про це повідомив Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр, передає УНН.
За даними сейсмологів, епіцентр знаходився в 232 км на північ від міста Давао з населенням близько 1,2 мільйона чоловік. Осередок залягав на глибині 68 км.
Повідомлення про потерпілих або руйнування поки не надходили.
Раніше в УНН повідомлялося, що у Тибеті стався потужний землетрус.