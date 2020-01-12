На Филиппинах проснулся вулкан Тааль, тысячи людей эвакуируют
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Вулкан Тааль на Филиппинах начал выпускать гигантские куски пепла, что заставило власти начать эвакуацию около 8000 человек, проживающих неподалеку. Об этом УНН сообщает со ссылкой на BBC.
Так, шлейф, который исходил от вулкана Тааль, к югу от столицы Манилы, простирался примерно в 1 км (0,6 мили) в небо. Недалеко от вулкана слышать грохочущие звуки и можно почувствовать дрожь.
Также, власти предупредили, что извержение вулкана возможно в течение ближайших недель.
Кроме того, Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии также предупредил жителей, живущих вблизи о возможном “вулканическом цунами”.
Пепел начал падать в соседних районах в воскресенье, жителям рекомендовали носить маски.
Тааль один из самых вулканов в мире. За последние 450 лет было зафиксировано не менее 34 извержений.
Напомним, в Мексике произошло извержение самого активного вулкана страны — Попокатепетля.