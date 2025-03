У Мексиці прокинувся вулкан Попокатепетль

"Через систему моніторингу за вулканом Попокатепетль ідентифіковано 268 парових викидів, вулканічних газів і низького вмісту диму. Крім того, було зафіксовано 90 хвилин землетрусів, зокрема вулканотектонічний землетрус, зафіксований вчора о 10:04 год магнітудою 1,4", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вибух лави також був зафіксований сьогодні о 06:31, висота стовпа диму 3 км у північно-східному напрямку та з розжареним матеріалом на відстані 1 км від краю кратера.

Національне управління океанічних та атмосферних досліджень США показало, як виглядає виверження Попокатепетля з космосу.

Як повідомлялося раніше в УНН, Виверження вулкану на Алеутських островах у штаті Аляска у США спричинило появу хмари вулканічного попелу, яка може перешкодити міжнародному повітряному рухові.

Раніше у Новій Зеландії сталося виверження вулкану на одному з островів. В результаті виверження загинули 17 осіб.

SATELLITE SPOTLIGHT: @NOAA's #GOES16 watched as #Mexico's #Popocatépetl #volcano erupted early this morning. The #satellite's #GeoColor band saw the #ash cloud (red circle) but its SO2 composite detected the #SulfurDioxide in the #AshPlume, which shot about 20,000 feet high. pic.twitter.com/9V2bueFOeY

— NOAA Satellites - Public Affairs (@NOAASatellitePA) January 9, 2020