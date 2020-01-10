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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 114235 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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5 марта, 15:54 • 118072 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 136268 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 108315 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 109622 просмотра

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5 марта, 08:02 • 109322 просмотра

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4 марта, 15:53 • 132024 просмотра

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В Мексике проснулся вулкан Попокатепетль

В Мексике проснулся вулкан Попокатепетль

Киев  •  УНН

 • 59176 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. В Мексике произошло извержение самого активного вулкана страны - Попокатепетля, сообщает Национальный центр по предотвращению стихийных бедствий, передает УНН.

"Системой мониторинга за вулканом Попокатепетль идентифицировано 268 паровых выбросов, вулканических газов и низкого содержания дыма. Кроме того, было зафиксировано 90 минут землетрясений, в частности вулканотектоничное землетрясение, зафиксированное вчера в 10:04 магнитудой 1,4", - говорится в сообщении.

Сообщается, что взрыв лавы также был зафиксирован сегодня в 6:31, высота столба дыма 3 км в северо-восточном направлении и с каленым материалом на расстоянии 1 км от края кратера.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США показало, как выглядит извержение Попокатепетля из космоса.

Как сообщалось ранее в УНН, извержение вулкана на Алеутских островах в штате Аляска в США способствовало появлению облака вулканического пепла, которое может помешать международному воздушному движению. 

Ранее в Новой Зеландии произошло извержение вулкана на одном из островов. В результате извержение погибли 17 человек.

SATELLITE SPOTLIGHT: @NOAA's #GOES16 watched as #Mexico's #Popocatépetl #volcano erupted early this morning. The #satellite's #GeoColor band saw the #ash cloud (red circle) but its SO2 composite detected the #SulfurDioxide in the #AshPlume, which shot about 20,000 feet high. pic.twitter.com/9V2bueFOeY

— NOAA Satellites - Public Affairs (@NOAASatellitePA) January 9, 2020

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