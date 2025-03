В Мексике проснулся вулкан Попокатепетль

"Системой мониторинга за вулканом Попокатепетль идентифицировано 268 паровых выбросов, вулканических газов и низкого содержания дыма. Кроме того, было зафиксировано 90 минут землетрясений, в частности вулканотектоничное землетрясение, зафиксированное вчера в 10:04 магнитудой 1,4", - говорится в сообщении.

Сообщается, что взрыв лавы также был зафиксирован сегодня в 6:31, высота столба дыма 3 км в северо-восточном направлении и с каленым материалом на расстоянии 1 км от края кратера.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США показало, как выглядит извержение Попокатепетля из космоса.

Как сообщалось ранее в УНН, извержение вулкана на Алеутских островах в штате Аляска в США способствовало появлению облака вулканического пепла, которое может помешать международному воздушному движению.

Ранее в Новой Зеландии произошло извержение вулкана на одном из островов. В результате извержение погибли 17 человек.

SATELLITE SPOTLIGHT: @NOAA's #GOES16 watched as #Mexico's #Popocatépetl #volcano erupted early this morning. The #satellite's #GeoColor band saw the #ash cloud (red circle) but its SO2 composite detected the #SulfurDioxide in the #AshPlume, which shot about 20,000 feet high. pic.twitter.com/9V2bueFOeY

— NOAA Satellites - Public Affairs (@NOAASatellitePA) January 9, 2020