На Філіппінах прокинувся вулкан Тааль, тисячі людей евакуюють
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Вулкан Тааль на Філіппінах почав випускати гігантські шматки попелу, що змусило владу почати евакуацію близько 8000 людей, які проживають неподалік. Про це УНН повідомляє з посиланням на BBC.
Так, шлейф, що виходив від вулкана Тааль, на південь від столиці Маніли, простягався приблизно в 1 км (0,6 милі) в небо. Недалеко від вулкана чути гуркотливі звуки й можна відчути тремтіння.
Також, влада попередила, що виверження вулкану можливе протягом найближчих тижнів.
Окрім того, Філіппінський інститут вулканології та сейсмології також попередив жителів, які живуть поблизу, про можливе “вулканічне цунамі”.
Попіл почав падати в сусідніх районах у неділю, жителям рекомендували носити маски.
Тааль один з найменших вулканів у світі. За останні 450 років було зафіксовано щонайменше 34 виверження.
Нагадаємо, у Мексиці сталося виверження найактивнішого вулкана країни — Попокатепетля.