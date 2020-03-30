На Филиппинах во время взлета разбился самолет с медиками
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. На Филиппинах во время взлета в международном аэропорту Манилы упал и взорвался самолет компании Lion Air с медиками и пациентом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Погибли восемь человек, в том числе американец и канадец. В самолете находились три члена экипажа, трое медиков, пациент и сопровождающий.
Причины авиакатастрофы устанавливаются.
Напомним, из-за коронавируса Иран приостановил расшифровку черных ящиков сбитого украинского самолета.