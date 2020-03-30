На Філіппінах під час зльоту розбився літак із медиками
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. На Філіппінах під час зльоту в міжнародному аеропорту Маніли впав і вибухнув літак компанії Lion Air з медиками і пацієнтом. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Загинули вісім осіб, в тому числі американець і канадець. У літаку перебували три члени екіпажу, троє медиків, пацієнт і супроводжуючий.
Причини авіакатастрофи встановлюють.
Нагадаємо, через коронавірус Іран призупинив розшифровку чорних скриньок збитого українського літака.