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Через коронавірус Іран призупинив розшифровку чорних скриньок збитого українського літака

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Через поширення коронавірусу Іран призупинив розшифровку бортових самописців збитого українського літака МАУ. Про це повідомляє УНН з посиланням на іранське агентство ISNA.

Через коронавірус Іран призупинив розшифровку чорних скриньок збитого українського літака

"Робота з розшифровки чорних ящиків почалася, але через коронавірус вона була припинена. Після того як ситуація зміниться, ми продовжимо роботу з розшифровки самописців", - заявив міністр доріг і міського розвитку Ірану Мохаммад Есламі.

12 березня офіційний представник Організації цивільної авіації Ірану Реза Джафарзаде заявив, що бортові самописці будуть розшифровані в Україні або у Франції.

Нагадаємо, Boeing 737 "Міжнародних авіаліній України" був збитий протиповітряною обороною Ірану 8 січня через кілька хвилин після вильоту з аеропорту Тегерана. Загинули 176 осіб.

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