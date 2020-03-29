Через коронавірус Іран призупинив розшифровку чорних скриньок збитого українського літака
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Через поширення коронавірусу Іран призупинив розшифровку бортових самописців збитого українського літака МАУ. Про це повідомляє УНН з посиланням на іранське агентство ISNA.
"Робота з розшифровки чорних ящиків почалася, але через коронавірус вона була припинена. Після того як ситуація зміниться, ми продовжимо роботу з розшифровки самописців", - заявив міністр доріг і міського розвитку Ірану Мохаммад Есламі.
12 березня офіційний представник Організації цивільної авіації Ірану Реза Джафарзаде заявив, що бортові самописці будуть розшифровані в Україні або у Франції.
Нагадаємо, Boeing 737 "Міжнародних авіаліній України" був збитий протиповітряною обороною Ірану 8 січня через кілька хвилин після вильоту з аеропорту Тегерана. Загинули 176 осіб.