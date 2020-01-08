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Серед загиблих в авіакатастрофі українського літака в Тегерані було 147 іранців

Серед загиблих в авіакатастрофі українського літака в Тегерані було 147 іранців

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 січня. УНН. Глава іранської служби з надзвичайних ситуацій Пір Хоссен Куліванд заявив, що серед 179 загиблих у авіакатастрофі українського літака поблизу Тегерану було 147 іранців та 32 іноземних пасажирів. Про це повідомляє агентство IRNA, інформує УНН

За інформацією агентства, глава іранської надзвичайної ситуації Пір Хоссен Куліванд заявив, що загинуло 147 іранців та 32 іноземних пасажирів.

Тим часом керуючий офісом губернатора Тегерану, який керує кризовими ситуаціями, Мансур Дараджаті заявив IRNA, що близько 140 пасажирів були іранцями.

"Екіпаж порятунку здійснив операцію з вилучення тіл загиблих", - заявив він.

На місце катастрофи було направлено близько 40 рятувальних груп, і зараз ведеться розслідування, заявив заступник голови Іранського товариства червоного півмісяця Ебрагім Таджик.

Нагадаємо, раніше 8 січня державні засоби масової інформації Ірану повідомили, що рейс PS752 "Міжнародних авіаліній України" розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з міжнародного аеропорту Імама Хомейні, в результаті чого загинули всі 167 пасажирів і дев’ять членів екіпажу на борту.

Серед названих можливих причин авіакатастрофи пасажирського лайнера Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані — технічні причини. Пізніше представник іранської влади повідомив, що в українського літака горів двигун.

Як повідомлялося раніше в УНН, за інформацією ЗМІ, чорні скриньки українського літака, який зазнав катастрофи в Ірані, вже знайдені.

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