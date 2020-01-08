Среди погибших в авиакатастрофе украинского самолета в Тегеране было 147 иранцев
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. Глава иранской службы по чрезвычайным ситуациям Времен Хоссен Куливанд заявил, что среди 179 погибших в авиакатастрофе украинского самолета вблизи Тегерана было 147 иранцев и 32 иностранных пассажиров. Об этом сообщает агентство IRNA, передает УНН.
По информации агентства, глава иранской чрезвычайной ситуации Пир Хоссен Куливанд заявил, что погибло 147 иранцев и 32 иностранных пассажиров.
Между тем управляющий офисом губернатора Тегерана, который руководит кризисными ситуациями, Мансур Дараджати заявил IRNA, что около 140 пассажиров были иранцами.
"Экипаж спасения совершил операцию по изъятию тел погибших", - заявил он.
На место катастрофы были направлены около 40 спасательных групп, и сейчас ведется расследование, заявил заместитель главы Иранского общества красного полумесяца Ебрагим Таджик.
Напомним, раньше 8 января Государственные средства массовой информации Ирана сообщили, что рейс PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета из международного аэропорта Имама Хомейни, в результате чего погибли все 167 пассажиров и девять членов экипажа на борту.
Среди названных возможных причин авиакатастрофы пассажирского лайнера Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране - технические причины. Позже представитель иранских властей сообщил, что в украинского самолета горел двигатель.
Как сообщалось ранее в УНН, по информации СМИ, черные ящики украинского самолета, который потерпел катастрофу в Иране, уже найдены.