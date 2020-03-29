Из-за коронавируса Иран приостановил расшифровку черных ящиков сбитого украинского самолета
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Из-за распространения коронавируса Иран приостановил расшифровку бортовых самописцев сбитого украинского самолета МАУ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на иранское агентство ISNA.
"Работа по расшифровке черных ящиков началась, но из-за коронавируса она была приостановлена. "После того как ситуация изменится, мы продолжим работу по расшифровке самописцев", - заявил министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами.
12 марта официальный представитель Организации гражданской авиации Ирана Реза Джафарзаде заявил, что бортовые самописцы будут расшифрованы в Украине или во Франции.
Напомним, Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" был сбит противовоздушной обороной Ирана 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек.