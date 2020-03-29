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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 56957 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 66317 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Из-за коронавируса Иран приостановил расшифровку черных ящиков сбитого украинского самолета

Из-за коронавируса Иран приостановил расшифровку черных ящиков сбитого украинского самолета

Киев  •  УНН

 • 12961 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Из-за распространения коронавируса Иран приостановил расшифровку бортовых самописцев сбитого украинского самолета МАУ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на иранское агентство ISNA.

"Работа по расшифровке черных ящиков началась, но из-за коронавируса она была приостановлена. "После того как ситуация изменится, мы продолжим работу по расшифровке самописцев", - заявил министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами.

12 марта официальный представитель Организации гражданской авиации Ирана Реза Джафарзаде заявил, что бортовые самописцы будут расшифрованы в Украине или во Франции.

Напомним, Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" был сбит противовоздушной обороной Ирана 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек.

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