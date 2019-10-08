На фестивале в Венеции устроили акцию в поддержку нацгвардейца Маркива
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. На пятом юбилейном фестивале украинской культуры в Венеции украинцы и неравнодушные выступили против судебного приговора для нацгвардейца Виталия Маркива. Об этом написала украинский волонтер из Италии Леся Цибак в Facebook, передает УНН.
“Украинцы, которые собрались на V Юбилейном Фестивале украинской культуры „УКРO-2019“ в Венеции, объединились во мнении о том, что нацгвардеец Виталий Маркив не виноват”, — написала она.
Цибак также добавила, что украинцы будут “до конца отстаивать и бороться за то чтобы его оправдали”.
Напомним, в августе осужденному в Италии нацгвардейцу Маркиву исполнилось 30 лет.
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Как сообщал УНН, 12 июля итальянский суд приговорил нацгвардейца Виталия Маркива до 24 лет заключения.
Два года нацгвардеец Виталий Маркив с двойным гражданством Украины и Италии находился под стражей в тюрьме в Италии. 30 июня 2017 года итальянские правоохранители арестовали его в аэропорту Болоньи из-за смерти на Донбассе итальянского репортера Андреа Роккелли.
Украина отрицает причастность бойца Национальной гвардии к смерти итальянского репортера Андреа Роккелли и его российского переводчика Андрея Миронова, погибших 24 мая 2014 года близ Славянска, оккупированного тогда пророссийскими силами.