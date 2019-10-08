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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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На фестивалі у Венеції влаштували акцію на підтримку нацгвардійця Марківа

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 жовтня. УНН. На п’ятому ювілейному фестивалі української культури у Венеції українці та небайдужі виступили проти судового вироку для нацгвардійця Віталія Марківа. Про це написала українська волонтерка з Італії Леся Цибак у Facebook, передає УНН.

На фестивалі у Венеції влаштували акцію на підтримку нацгвардійця Марківа

“Українці, які зібралися на V Ювілейному Фестивалі української культури „УКРO-2019“ у Венеції, об’єдналися в думці про те, що нацгвардієць Віталій Марків не винен”, — написала вона.

Цибак також додала, що українці будуть “до кінця відстоювати та боротись за те аби його виправдали”.

Нагадаємо, в серпні засудженому в Італії нацгвардійцю Марківу виповнилося 30 років.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Нью-Йорку відбувся пікет біля консульства Італії через вирок Марківу

Як повідомляв УНН, 12 липня італійський суд засудив нацгвардійця Віталія Марківа до 24 років ув’язнення.

Два роки нацгвардієць Віталій Марків із подвійним громадянством України й Італії перебував під вартою у в’язниці в Італії. 30 червня 2017 року італійські правоохоронці арештували його в аеропорту Болоньї через смерть на Донбасі італійського репортера Андреа Роккеллі.

Україна заперечує причетність бійця Національної гвардії до смерті італійського репортера Андреа Роккеллі та його російського перекладача Андрія Миронова, які загинули 24 травня 2014 року поблизу Слов’янська, окупованого тоді проросійськими силами.

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