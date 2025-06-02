На Этне зафиксирован новый поток лавы и рост сейсмической активности – СМИ

$41.530.00
47.070.27
ukenru
Украина и рф договорились обменять всех тяжелобольных и военнопленных в возрасте до 25 лет - Умеров
14:39 • 6700 просмотра

Украина и рф договорились обменять всех тяжелобольных и военнопленных в возрасте до 25 лет - Умеров

14:21 • 14613 просмотра

Украина предложила россии новую встречу до конца июня

13:07 • 35470 просмотра

Украина на переговорах в Стамбуле передала рф список детей для возвращения и ждет ответа - Ермак

11:49 • 66684 просмотра

Trade-In набирает обороты: украинцы обновляют технику быстрее американцев

Эксклюзив
2 июня, 06:01 • 123011 просмотра

Расстройства пищевого поведения у взрослых и детей: почему возникают и как бороться

Эксклюзив
1 июня, 14:33 • 141869 просмотра

Неделя для коммуникаций и обучения: астропрогноз на 2-8 июня

1 июня, 13:29 • 197515 просмотра

Командующий Сухопутных войск Драпатый подал в отставку после гибели 12 бойцов

1 июня, 12:56 • 211061 просмотра

Полтора года подготовки: как СБУ поразила 41 самолет стратегической авиации рф

Эксклюзив
1 июня, 11:01 • 121386 просмотра

В Сухопутных войсках подтвердили: враг ударил по учебному подразделению в Днепропетровской области

1 июня, 04:00 • 287068 просмотра

Лимиты на переводы с карты на карту, прохождение ВЛК, увеличение стоимости техосмотра авто: что ждет украинцев с 1 июня

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
2м/с
49%
750мм
Популярные новости

Спецоперация "Паутина": обнародованы первые спутниковые снимки авиабазы "Белая" после атаки

2 июня, 05:57 • 152481 просмотра

Сегодня второй раунд переговоров Украины с рф в Стамбуле: последние новости

2 июня, 06:58 • 64803 просмотра

Спецоперация "Паутина": в ЦПД СНБО сообщили об уничтожении минимум 13 российских самолетов

2 июня, 07:10 • 47653 просмотра

50 Cent хочет поговорить с Трампом о возможном помиловании Diddy - TMZ

2 июня, 07:53 • 79340 просмотра

В Стамбуле стартовали переговоры Украины и россии при участии Турции - МИД

11:45 • 72608 просмотра
публикации

Trade-In набирает обороты: украинцы обновляют технику быстрее американцев

11:49 • 66686 просмотра

Лимиты на переводы с карты на карту, прохождение ВЛК, увеличение стоимости техосмотра авто: что ждет украинцев с 1 июня

1 июня, 04:00 • 287068 просмотра

“Золотая” должность под угрозой: Елена Дума уперлась в “кресло” главы АРМА и снова воюет из-за реформы

30 мая, 14:15 • 331603 просмотра

Ценности на свалке: мир в минусе на 91 млрд долларов из-за e-waste

30 мая, 13:52 • 344814 просмотра

Вместо подозрения - тишина: как расследование против главного юриста НБУ увязло в бездействии

30 мая, 12:00 • 349848 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Джон Хили

Олег Синегубов

Кир Стармер

Актуальные места

Украина

Стамбул

Киев

Турция

Китай

Реклама
УНН Lite

50 Cent хочет поговорить с Трампом о возможном помиловании Diddy - TMZ

2 июня, 07:53 • 79355 просмотра

1 июня - День молока: рецепты любимых молочных коктейлей

1 июня, 12:31 • 116011 просмотра

Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этим летом

31 мая, 16:00 • 195945 просмотра

Айс-латте: пять вариантов холодного кофе, которые легко приготовить дома

30 мая, 12:39 • 137314 просмотра

"Том Круз напугал бы нас больше, чем Брэд Питт" - режиссер "Формулы-1" о выборе актера для фильма

30 мая, 08:06 • 167749 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Шахед-136

9К720 Искандер

Нефть марки Brent

Фокс Ньюс

На Этне зафиксирован новый поток лавы и рост сейсмической активности – СМИ

Киев • УНН

 • 872 просмотра

На сицилийском вулкане Этна зафиксирован поток лавы из кратера. Тремор вулкана значительно возрос, достигнув высоких значений, но на работу аэропорта Катании это не влияет.

На Этне зафиксирован новый поток лавы и рост сейсмической активности – СМИ

На вулкане Этна, расположенном на острове Сицилия, Италия, наблюдается новый поток лавы из юго-восточного кратера, а также значительный рост вулканического тремора. Об этом сообщает УНН со ссылками на La Sicilia.

Детали

По данным Итальянского национального института геофизики и вулканологии (INGV), из юго-восточного кратера Этны зафиксирован умеренный поток лавы, который в настоящее время остается в пределах седловины кратера.

Моделирование распространения вулканического пепла указывает на возможное его распространение в направлении восток-юго-восток 

– уточняет испанское издание DIARIO AS.

С ночи тремор вулкана, свидетельствующий о подъеме магмы во внутренних каналах Этны, значительно вырос, достигнув высоких значений в 10:00, пишет La Sicilia.

Источники тремора постепенно сместились к юго-восточному кратеру на глубину примерно 2 тыс. 900 метров над уровнем моря.

Необычное зрелище на Сицилии: вулкан Этна вздымает в небо дымовые кольца08.04.24, 10:41 • 31078 просмотров

В настоящее время данные из сетей GNSS и клинометрических измерений не показывают существенных изменений.

"Предупреждение для авиации, выданное INGV, остается на уровне "оранжевый", – уверяет DIARIO AS.

На данный момент текущая фаза извержения Этны не влияет на работу международного аэропорта Винченцо Беллини в Катании.

Напомним

В ноябре 2023 года Этна уже демонстрировала повышенную активность, включая потоки лавы и рост тремора, что свидетельствовало об активизации вулкана.

На Этне зафиксировали новое извержение: появилось видео02.06.25, 14:39 • 4370 просмотров

Андрей Кулик

Андрей Кулик

Новости Мира
Сицилия
Италия
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9