На Этне зафиксирован новый поток лавы и рост сейсмической активности – СМИ
Киев • УНН
На сицилийском вулкане Этна зафиксирован поток лавы из кратера. Тремор вулкана значительно возрос, достигнув высоких значений, но на работу аэропорта Катании это не влияет.
На вулкане Этна, расположенном на острове Сицилия, Италия, наблюдается новый поток лавы из юго-восточного кратера, а также значительный рост вулканического тремора. Об этом сообщает УНН со ссылками на La Sicilia.
Детали
По данным Итальянского национального института геофизики и вулканологии (INGV), из юго-восточного кратера Этны зафиксирован умеренный поток лавы, который в настоящее время остается в пределах седловины кратера.
Моделирование распространения вулканического пепла указывает на возможное его распространение в направлении восток-юго-восток
С ночи тремор вулкана, свидетельствующий о подъеме магмы во внутренних каналах Этны, значительно вырос, достигнув высоких значений в 10:00, пишет La Sicilia.
Источники тремора постепенно сместились к юго-восточному кратеру на глубину примерно 2 тыс. 900 метров над уровнем моря.
Необычное зрелище на Сицилии: вулкан Этна вздымает в небо дымовые кольца08.04.24, 10:41 • 31078 просмотров
В настоящее время данные из сетей GNSS и клинометрических измерений не показывают существенных изменений.
"Предупреждение для авиации, выданное INGV, остается на уровне "оранжевый", – уверяет DIARIO AS.
На данный момент текущая фаза извержения Этны не влияет на работу международного аэропорта Винченцо Беллини в Катании.
Напомним
В ноябре 2023 года Этна уже демонстрировала повышенную активность, включая потоки лавы и рост тремора, что свидетельствовало об активизации вулкана.
На Этне зафиксировали новое извержение: появилось видео02.06.25, 14:39 • 4370 просмотров