На Етні зафіксовано новий потік лави та зростання сейсмічної активності – ЗМІ
Київ • УНН
На сицилійському вулкані Етна зафіксовано потік лави з кратера. Тремор вулкану значно зріс, досягнувши високих значень, але на роботу аеропорту Катанії це не впливає.
На вулкані Етна, розташованому на острові Сицилія, Італія, спостерігається новий потік лави з південно-східного кратера, а також значне зростання вулканічного тремору. Про це повідомляє УНН із посиланнями на La Sicilia.
Деталі
За даними Італійського національного інституту геофізики та вулканології (INGV), з південно-східного кратера Етни зафіксовано помірний потік лави, який наразі залишається в межах сідловини кратера.
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З ночі тремор вулкану, що свідчить про підйом магми у внутрішніх каналах Етни, значно зріс, досягнувши високих значень о 10:00, пише La Sicilia.
Джерела тремору поступово змістилися до південно-східного кратера на глибину приблизно 2 тис. 900 метрів над рівнем моря.
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Наразі дані з мереж GNSS та клінометричних вимірювань не показують суттєвих змін.
"Попередження для авіації, видане INGV, залишається на рівні "помаранчевий", – запевняє DIARIO AS.
На даний момент поточна фаза виверження Етни не впливає на роботу міжнародного аеропорту Вінченцо Белліні в Катанії.
Нагадаємо
У листопаді 2023 року Етна вже демонструвала підвищену активність, включаючи потоки лави та зростання тремору, що свідчило про активізацію вулкана.
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