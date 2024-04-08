Необычное зрелище на Сицилии: вулкан Этна вздымает в небо дымовые кольца

Самый активный вулкан в Европе, с прошлой недели демонстрирует необычное зрелище, - зафиксировано извержение колец дыма и водяного пара, которые поднимаются высоко в небо, передает УНН со ссылкой на La Repubblica.

Детали

В эти выходные крупнейший действующий вулкан Европы Этна, высотой более 3300 метров, находящийся на средиземноморском острове Сицилия показал интригующее зрелище: из кратера поднимались кольца дыма или водяного пара, которые поднялись высоко в небо.

Справочно

"Вулканические вихревые кольца" поднимаются из новообразованного кратера на юго-восточной стороне горы Этна. Они вызваны небольшими взрывами газовых пузырьков в узком жерле над магматической камерой. Это не первый случай, но подобное явление встречается довольно редко. Предыдущий случай, когда жители увидели кольца, произошел 300 лет назад, в 1724 году.

Термин вулканические вихревые кольца ввел английский физик Уильям Томсон (1824-1907). Такие кольца также были замечены на другом известном итальянском вулкане Стромболи на одноименном острове в Средиземном море. По словам экспертов, они абсолютно безвредны и не имеют признаков будущего извержения.

Дополнение

За прошедшие сутки был зафиксирован сильный выброс пепла из кратера Бокка нуова на Этне, длившийся около четырех минут, достигший высоты 5 километров над уровнем моря. Явление было зафиксировано метеостанцией в Катании в 15.48.

Напомним,

На полуострове Рейкьянес в Исландии началось извержение вулкана, что заставило власти эвакуировать жителей города Гриндавик.

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