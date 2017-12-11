На двух дорогах Закарпатья запретили движение из-за подъема уровней воды в реках
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. На Закарпатье на двух автомобильных дорогах местного значения запретили движение из-за подъема уровней воды в реках. Об этом сообщает Укравтодор в Facebook, передает УНН.
"Временно запрещено движение для легкового транспорта на автодороге местного значения О-071207 Ужгород - Демечи, км 18 (Ужгородский район), где на участке длиной 100 м существует перелив воды высотой 10 см через дорожное покрытие, в связи с подъемом уровня воды в р.Латорица", - говорится в сообщении.
Также временно запрещено движение для легкового транспорта на дороге местного значения О-070305 Большие Комяты - Вилок, км 4 - км 6 (Шаланки - Б.Комяты Виноградовского района). Там на нескольких участках общей длиной около 200 м существует перелив воды высотой 8-10 см в связи с подъемом уровня воды в реке Боржава.
При этом отмечается, что ограничений в движении на автодорогах общего пользования нет. Дорожные организации задействовали 1242 единиц техники и более 2000 сотрудников.
Так, в большинстве областей состояние покрытия на автодорогах государственного и местного значения мокрое. В Киевской, Винницкой, Волынской, Черниговской, Полтавской, Черкасской, Волынской, Львовской и Хмельницкой областях покрытие местами заснеженное.
В Киевской области покрытия дорог преимущественно мокрое, движение автотранспорта в области обеспечено.
Как сообщал УНН, синоптики предупредили о подъеме уровней воды в реках на Закарпатье.