На двох дорогах Закарпаття заборонили рух через підйом рівнів води у річках
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. На Закарпатті на двох автомобільних дорогах місцевого значення забороонили рух через підйом рівнів води у річках. Про це повідомляє Укравтодор у Facebook, передає УНН.
"Тимчасово заборонено рух для легкового транспорту на автодорозі місцевого значення О-071207 Ужгород – Демечі, км 18 (Ужгородський район), де на ділянці довжиною 100 м існує перелив води висотою 10 см через дорожнє покриття, у зв’язку з підйомом рівня води у р.Латориця", - сказано у повідомленні.
Також тимчасово заборонено рух для легкового транспорту на дорозі місцевого значення О-070305 Великі Ком’яти – Вилок, км 4 – км 6 (Шаланки – В.Ком’яти Виноградівського району). Там на кількох ділянках загальною довжиною близько 200 м існує перелив води висотою 8-10 см у зв’язку з підйомом рівня води у річці Боржава.
При цьому зазначається, що обмежень у русі на автодорогах загального користування немає. Дорожні організації задіяли 1242 одиниць техніки та понад 2000 співробітників.
Так, у більшості областей стан покриття на автодорогах державного та місцевого значення – мокрий; у Київській, Вінницькій, Волинській, Чернігівській, Полтавській, Черкаській, Волинській, Львівській та Хмельницькій областях покриття місцями засніжене.
У Київській області покриття доріг переважно мокре, рух автотранспорту в області забезпечено.
Як повідомляв УНН, синоптики попередили про підйом рівнів води у річках на Закарпатті.