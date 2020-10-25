На УИК на Закарпатье избиратели голосуют "парно" - наблюдатели
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. На одном из участков на Закарпатье избиратели заходят в кабинку по двое. Об этом сообщает Гражданская сеть "ОПОРА", передает УНН.
"На участке №210409 в поселке Великий Бычков Раховского района избиратели заходили в кабинку для голосования по двое. Об этом сообщает наблюдатель ОПОРЫ с места происшествия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что наблюдатель ОПОРЫ зафиксировал на этом участке два подобных инцидента. По его информации, в кабинку для голосования заходили по двое избирателей.
Согласно части 5 статьи 248 Избирательного кодекса избирательный бюллетень заполняется избирателем лично в кабине для тайного голосования. При заполнении избирательного бюллетеня запрещается присутствие других лиц, осуществленип фото- и видеофиксации в любой способ.
Добавим, что на одной из закарпатских участков выдавали бюллетени без паспорта.