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На УИК на Закарпатье избиратели голосуют "парно" - наблюдатели

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 октября. УНН. На одном из участков на Закарпатье избиратели заходят в кабинку по двое. Об этом сообщает Гражданская сеть "ОПОРА", передает УНН.

"На участке №210409 в поселке Великий Бычков Раховского района избиратели заходили в кабинку для голосования по двое. Об этом сообщает наблюдатель ОПОРЫ с места происшествия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наблюдатель ОПОРЫ зафиксировал на этом участке два подобных инцидента. По его информации, в кабинку для голосования заходили по двое избирателей.

Согласно части 5 статьи 248 Избирательного кодекса избирательный бюллетень заполняется избирателем лично в кабине для тайного голосования. При заполнении избирательного бюллетеня запрещается присутствие других лиц, осуществленип фото- и видеофиксации в любой способ.

Добавим, что на одной из закарпатских участков выдавали бюллетени без паспорта.

Украинские Национальные Новости

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