На ДВК на Закарпатті виборці голосують "парно" - спостерігачі

“На дільниці №210409 у селищі Великий Бичків Рахівського району виборці заходили у кабінку для голосування по двоє. Про це повідомляє спостерігач ОПОРИ з місця події”, - зазначено в повідомленні.

Зазначається, що спостерігач ОПОРИ зафіксував на цій дільниці два подібні інциденти. За його інформацією, у кабінку для голосування заходили по двоє виборців.

Відповідно до частини 5 статті 248 Виборчого кодексу виборчий бюлетень заповнюється виборцем особисто в кабіні для таємного голосування. Під час заповнення виборчого бюлетеня забороняється присутність інших осіб, здійснення фото- та відеофіксації у будь-який спосіб.

Додамо, що на одній з закарпатських дільниць видавали бюлетені без паспорта.