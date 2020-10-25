На одній з Закарпатських дільниць видавали бюлетені без паспорта

Зокрема, голосували без верифікації жителі села Синевир Хустського району Закарпатської області. Там члени ДВК не просили сельчан показувати паспорт. В “Опорі” зафіксували, як одна жінка без підтвердження своєї персони отримала від члена ДВК бюлетень і зайшла з ним в кабінку для голосування.

До слова, експерти кажуть, що в сільській місцевості такий факт є часто поширеним, оскільки члени територіальних виборчих комісій та виборці — жителі малонаселених пунктів, тому пояснюють такі порушення словами “Ми всі один одного давно знаємо в лице”.

Додамо, за перші кілька годин голосування по всій Україні було зафіксовано чимало порушень, серед них: член комісії допомагав виборцю заповнювати бюлетень, голосування по двоє в одній кабінці, розбіжності в кількості протоколів, ймовірне підвезення виборців на дільницю, маска захисту з символікою політичної сили тощо.

Нагадаємо, сьогодні в Україні о 8:00 почалися місцеві вибори, це перше в історії України голосування за місцеве самоврядування після того, як Верховна Рада України прийняла Закон про укрупнення районів. Загалом для організації місцевих виборів по Україні було утворено 29 284 тисяч виборчих дільниць.