На одном из закарпатских участков выдавали бюллетени без паспорта
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Во время голосования на одном из избирательных участков в Закарпатском регионе граждан не просили предъявлять паспорта гражданина Украины для получения избирательного бюллетеня, сообщили в Гражданской сети "Опора".
В частности, голосовали без верификации жители села Синевир Хустского района Закарпатской области. Там члены УИК не просили сельчан показывать паспорт. В “ОПОРЕ” зафиксировали, как одна женщина без подтверждения своей персоны получила от члена УИК бюллетень и зашла с ним в кабинку для голосования.
К слову, эксперты говорят, что в сельской местности такой факт является часто распространенным, поскольку члены территориальных избирательных комиссий и избиратели — жители малонаселенных пунктов, поэтому объясняют такие нарушения словами “Мы все друг друга давно знаем в лицо”.
Добавим, за первые несколько часов голосования по всей Украине было зафиксировано немало нарушений, среди них: член комиссии помогал избирателю заполнять бюллетень, голосование по двое в одной кабинке, различия в количестве протоколов, вероятно подвоз избирателей на участок, маска защиты с символикой политической силы и т.п.
Напомним, сегодня в Украине в 8:00 начались местные выборы, это первое в истории Украины голосования за местное самоуправление после того, как Верховная Рада Украины приняла Закон об укрупнении районов. Всего для организации местных выборов по Украине было создано 29 284 тысяч избирательных участков.