На дорогах Украины сегодня гололедица: спасатели предупредили о нарушении движения транспорта
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Сегодня из-за гололедицы спасатели предупредили о возможных нарушениях движения транспорта. Об этом сообщили в ГСЧС, передает УНН.
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"4 февраля на дорогах страны, кроме юга, в Киевской области и г. Киеве гололедица (I уровень опасности, желтый). Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", — говорится в сообщении.
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Весна в этом году наступит по расписанию, но будет достаточно нестабильной и прохладной.