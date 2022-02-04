На дорогах України сьогодні ожеледиця: рятувальники попередили про порушення руху транспорту
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Сьогодні через ожеледицю рятувальники попередили про можливі порушення руху транспорту. Про це повідомили у ДСНС, передає УНН.
Цитата
"4 лютого на дорогах країни, крім півдня, в Київській області та м. Києві ожеледиця (I рівень небезпечності, жовтий). Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", — ідеться в повідомленні.
Доповнення
Весна цього року настане за розкладом, але буде досить нестабільною та прохолодною.