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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 69249 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

Бабак Тимко дав прогноз, коли в Україну прийде весна

Бабак Тимко дав прогноз, коли в Україну прийде весна

Київ • УНН

 • 20156 перегляди

КИЇВ. 2 лютого. УНН. Весна цього року прийде за розкладом, але буде досить нестабільною та прохолодною. Такий прогноз сьогодні дав бабак Тимко III на Харківщині, що оголосила одна з організаторів заходу Надія Токарська, пише УНН.

Цитата:

"Незважаючи на те, що Тимко не побачив свою тінь, весна буде досить нестабільною. Каже, що нас очікують температурні коливання. Весна прийде за розкладом, але буде досить прохолодною", — сказала Токарська.

Довідково

Сьогодні у світі відзначають День бабака. Тож за традицією розбудили бабака Тимка III.

День бабака невипадково відзначають саме сьогодні, адже за старим стилем цього дня – Стрітення Господнє, день, коли зима зустрічається з весною.

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