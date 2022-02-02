Бабак Тимко дав прогноз, коли в Україну прийде весна
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Весна цього року прийде за розкладом, але буде досить нестабільною та прохолодною. Такий прогноз сьогодні дав бабак Тимко III на Харківщині, що оголосила одна з організаторів заходу Надія Токарська, пише УНН.
Цитата:
"Незважаючи на те, що Тимко не побачив свою тінь, весна буде досить нестабільною. Каже, що нас очікують температурні коливання. Весна прийде за розкладом, але буде досить прохолодною", — сказала Токарська.
Довідково
Сьогодні у світі відзначають День бабака. Тож за традицією розбудили бабака Тимка III.
День бабака невипадково відзначають саме сьогодні, адже за старим стилем цього дня – Стрітення Господнє, день, коли зима зустрічається з весною.