Сурок Тимко дал прогноз, когда в Украину придет весна
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Весна в этом году придет по расписанию, но будет довольно нестабильной и прохладной. Такой прогноз сегодня дал сурок Тимкó III в Харьковской области, что объявила одна из организаторов мероприятия Надежда Токарская, пишет УНН.
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"Несмотря на то, что Тимкó не увидел свою тень, весна будет довольно нестабильной. Говорит, что нас ожидают температурные колебания. Весна придет по расписанию, но будет достаточно прохладной", — сказала Токарская.
Справочно
Сегодня в мире отмечают День сурка. Поэтому по традиции разбудили сурка Тимкá III.
День сурка не случайно отмечают именно сегодня, ведь по старому стилю этот день - Сретение Господне, день, когда зима встречается с весной.