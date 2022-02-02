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15 марта, 19:03 • 102193 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 133087 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 101803 просмотра

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Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

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Сурок Тимко дал прогноз, когда в Украину придет весна

Сурок Тимко дал прогноз, когда в Украину придет весна

Киев • УНН

 • 20152 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Весна в этом году придет по расписанию, но будет довольно нестабильной и прохладной. Такой прогноз сегодня дал сурок Тимкó III в Харьковской области, что объявила одна из организаторов мероприятия Надежда Токарская, пишет УНН.

Цитата:

"Несмотря на то, что Тимкó не увидел свою тень, весна будет довольно нестабильной. Говорит, что нас ожидают температурные колебания. Весна придет по расписанию, но будет достаточно прохладной", — сказала Токарская.

Справочно

Сегодня в мире отмечают День сурка. Поэтому по традиции разбудили сурка Тимкá III.

День сурка не случайно отмечают именно сегодня, ведь по старому стилю этот день - Сретение Господне, день, когда зима встречается с весной.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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