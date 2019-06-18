На дорогах столицы многочисленные пробки
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. По состоянию на 8:45 на дорогах Киева наблюдается высокий уровень пробок. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Так, значительное затруднение движения заметно на проспекте Победы, от станции метро "Шулявская" до станции метро "Житомирская", на Воздухофлотском проспекте и проспекте Леся Курбаса, улицах Вадима Гетьмана, Юрия Ильенко, Вячеслава Чорновола, Жилянской, Владимирском спуске, Набережном шоссе.
Кроме того, высокий уровень пробок наблюдается на бульваре Тараса Шевченко, улицах Глыбочицкой, Сечевых Стрельцов, Семена Скляренко, Елены Телиги, проспекте Валерия Лобановского, Большой окружной дороге, Голосеевском проспекте.
На левом берегу значительное усложнение движения заметно на проспекте Николая Бажана, улицах Центральной, Анны Ахматовой, Евгения Сверстюка, Братиславской, Миропольской, Оноре де Бальзака, бульваре Перова, проспекте Соборности, Генерала Ватутина, Днепровской и Русановской набережных, Харьковском и Дарницком шоссе, Броварском проспекте.
На мосту Патона, Южном и Дарницком мостах пробки наблюдаются в сторону правого берега. На Северном мосту и мосту Метро можно проехать свободно.
Напомним, сегодня, 18 июня, в Украине ожидается до 33 градусов тепла.