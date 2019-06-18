На дорогах столиці численні затори
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Станом на 8:45 на дорогах Києва спостерігається високий рівень заторів. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Так, значне ускладнення руху помітне на проспекті Перемоги, від станції метро "Шулявська" до станції метро "Житомирська", на Повітрофлотському проспекті та проспекті Леся Курбаса, вулицях Вадима Гетьмана, Юрія Іллєнка, В’ячеслава Чорновола, Жилянській, Володимирському узвозі, Набережному шосе.
Окрім того, високий рівень заторів спостерігається на бульварі Тараса Шевченка, вулицях Глибочицькій, Січових Стрільців, Семена Скляренка, Олени Теліги, проспекті Валерія Лобановського, Великій окружній дорозі, Голосіївському проспекті.
На лівому березі значне ускладнення руху помітне на проспекті Миколи Бажана, вулицях Центральній, Анни Ахматової, Євгена Сверстюка, Братиславській, Миропільській, Оноре де Бальзака, бульварі Перова, проспекті Соборності, Генерала Ватутіна, Дніпровській та Русанівській набережних, Харківському та Дарницькому шосе, Броварському проспекті.
На мосту Патона, Південному та Дарницькому мостах затори спостерігаються у бік правого берега. На Північному мосту та мосту Метро можна проїхати вільно.
Нагадаємо, сьогодні, 18 червня, в Україні очікується до 33 градусів тепла.