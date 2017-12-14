В Донецкой области задержали боевика, который возвращался из РФ

"В 2014 году мужчина вступил в ряды боевиков и" нес службу "на блокпосту, а именно занимался осмотром автотранспорта и проверкой документов", - сообщили в полиции.

По информации правоохранителей, после освобождения Краматорска от боевиков преступник выехал в Россию. А когда вернулся в украинский город был задержан.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 256 "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности" УК Украины. Мужчине грозит срок до 5 лет заключения.

Как сообщал УНН, за неделю на Донетчине задержали более 30 лиц, причастных к "ДНР".