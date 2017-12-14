На Донеччині затримали бойовика, який повертався з РФ

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Київ • УНН

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МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 14 грудня. УНН. Правоохоронцями був викритий 35-річний мешканець Краматорську, який брав участь у незаконних збройних формуваннях. Про це йдеться в повідомленні відділу комунікації ГУНП в Донецькій області, передає УНН.

“У 2014 році чоловік вступив у лави бойовиків та "ніс службу" на блокпості, а саме займався оглядом автотранспорту та перевіркою документів” — повідомили у поліції.

За інформацією правоохоронців, після звільнення Краматорська від бойовиків злочинець виїхав до Росії. А коли повернувся до українського міста був затриманий.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 256 “Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності” КК України. Чоловіку загрожує строк до 5 років ув’язнення.

Як повідомляв УНН, за тиждень на Донеччині затримали понад 30 осіб причетних до "ДНР".

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