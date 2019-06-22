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В Донецкой области осудили информатора "ДНР"

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 июня. УНН. В Донецкой области по материалам Службы безопасности Украины к 9 годам лишения свободы приговорен информатора террористической организации “ДНР”. Об этом сообщили в пресс-центре штаба Объединенных сил, пишет УНН.

В Донецкой области осудили информатора "ДНР"

Так, сотрудники спецслужбы установили, что житель Мариуполя с ноября 2014 года по январь 2015 года по указанию боевиков собирал информацию о дислокации, численности, маршруты передвижения военнослужащих и военной техники украинских подразделений, участвовавших в проведении антитеррористической операции на территории Донецкой области.

Отмечается, что полученные данные он передавал с помощью мобильного телефона двум представителям террористической организации “ДНР”.

Злоумышленника задержали в январе 2015 года. Приморский районный суд Мариуполя признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, и приговорил к девяти годам лишения свободы.

Напомним, в Луганской области до четырех лет лишения свободы осужден информатора боевиков “ЛНР”.

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